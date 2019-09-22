رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع سير العملية التعليمية بالمعاهد (صور)

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تابع الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، بدء الدراسة بمعاهد إدارة العامرية التعليمية الأزهرية، ومجمع سموحة النموذجي، وذلك للاطمئنان على انتظام الدراسة بالمعاهد.



وحضر الصاوي، طابور الصباح بمعهد الشهيد وليد الابتدائي، وتقدم بالتهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالمعاهد، مؤكدا على الطلاب بضرورة الالتزام بالمظهر اللائق بالطالب الأزهري، والزي المدرسي، والتحلي بالأخلاق الحسنة، لأن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة لغيره، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم (أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقًا).



وكما نصح الطلاب بالجد والاجتهاد في طلب العلم من أول يوم دراسي، لأن طلب العلم فريضة، وتفقد أيضًا معهدي فتيات مكة المكرمة، وبنين المدينة المنورة، وتابع الفصول الدراسية، واطمأن إلى تخصيص الحصة الأولى لشرح وتوضيح دور الأزهر الشريف في محاربة الفساد، وشدد على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الطلاب المتخلفين عن الحضور من أول يوم دراسي.



ثم تابع معهد فتيات سموحة النموذجي، ورياض أطفال سموحة النموذجي، وتفقد قاعات رياض الأطفال، والأركان الخاصة برياض الأطفال، وتفقد الفصول بمعهد فتيات سموحة.



وكان قد عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، اجتماعا موسعا بحضور إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة ومديري الإدارات التعليمية الأزهرية، وموجهي العموم في جميع التخصصات، بديوان عام المنطقة؛ لبحث استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ومناقشة التظلمات الخاصة بحركة النقل للعام الدراسي الجديد.



وتم خلال الاجتماع التأكيد على ما ضرورة تنفيذ قرار فضيلة الإمام الأكبر بخصوص ندب السيدات، وتأكيد فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ذلك، والتنبيه على موجهي العموم بسد العجز في حالة الضرورة من الموجهين طبقًا لتخصص كلٍ منهم بالإدارة التعليمية التابعين لها.



وكما تم التأكيد على استكمال النصاب القانوني لجميع المعلمين طبقًا لوظيفة كلٍ منهم على الكادر، وفي حالة زيادة عدد الحصصص عن النصاب يتم صرف بدل للحصص الزائدة وفقًا للتعليمات الواردة والمنظمة لذلك، متابعة استعدادات المعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، وخاصة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وقد طلب مديرو الإدارات التعليمية توفير احتياجات المعاهد لتجهيز قاعات رياض الأطفال، وتم التنسيق مع إدارة التوريدات؛ لتوفير كافة احتياجات المعاهد.

