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الضحك إجباري.. مدينة فرنسية تمنع سكانها من سماع الأغاني الحزينة ومشاهدة الأفلام المآساوية

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:10 م
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الضحك إجباري.. مدينة فرنسية تمنع سكانها من سماع الأغاني الحزينة ومشاهدة الأفلام المآساوية
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أصدر فريدي ريفو، عمدة بلدية ''Essarts-en-Bocage'' في فرنسا مرسومًا يجبر السكان على "المرح" لمدة أسبوع كامل، ويشمل المرسوم الذي أصدره "ريفو"، حظر قراءة الكتب والقصص ذات النهاية غير السعيدة والاستماع إلى الموسيقى الحزينة، والأفلام المآساوية المشاهد، وحث المواطنين على الضحك ثلاث مرات على الأقل في اليوم.

وأصدر فريدي ريفو رئيس البلدية البالغ عدد سكانها 9 آلاف نسمة، "مرسوما بلديا رسميا" ينفذ في الفترة من 5 إلى 11 اكتوبر، حيث تشهد المدينة الدورة الأولى من مهرجان موسيقى يحمل ''مدينة الفرح''.

قال "ريفو"، إنه بسبب سرعة انتشار شعور الحزن وأضراره المدمرة على نفسية المواطن، والاحتمال الكبير للتعرض للمزاج العكر مع حلول الخريف وتراجع أشعة الشمس، أطلب منع دخول أي شخص قد يشكل عائقا أمام التعبير عن الفرح.

بلدية ''Essarts-en-Bocage'
Essarts-en-Bocage هي بلدية في قسم Vendée في منطقة Pays de la Loire في غرب فرنسا، تبلغ مساحتها 100.6 كم²، تأسست البلدية في 1 يناير 2016 عن طريق دمج البلديات السابقة في بولوني وليه إسارتس ولوي وسانت فلورنسا.

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المزيد عن: مدينة فرنسية مدينة الفرح فصل الخريف فريدي ريفو شعور الحزن الموسيقى الحزينة الأفلام المآساوية أشعة الشمس Essarts en Bocage
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