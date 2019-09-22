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تشكيل جهاز حسام البدري في منتخب مصر

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:17 م
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تشكيل جهاز حسام البدري في منتخب مصر
حسام البدري
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الفجر الرياضي
 
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استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على تشكيل جهازه المعاون قبل معسكر الفراعنة في شهر أكتوبر المقبل بعد تولي البدري المسئولية خلفًا لخافيير أجيري.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تعيين محمد بركات في منصب مدير المنتخب وطارق مصطفى مدربًا عامًا وسيد معوض مدربًا وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

 

قائمة المحترفين في معسكر منتخب مصر


وقرر حسام البدري استدعاء خمسة محترفين في الخارج قبل 15 يومًا من انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول الذي سيبدأ 7 أكتوبر المقبل.

 

واختار المدير الفني لمنتخب مصر محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي وأحمد حسن كوكا مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي ومحمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي وأحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي.

 

واستبعد مدرب المنتخب عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني وأحمد المحمدي قائد المنتخب وظهير أستون فيلا وعلي غزال لاعب فييرينسي البرتغالي السابق.

 

وتابع حسام البدري منذ إعلان توليه منصب المدير الفنى للفراعنة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر، المحترفين وأيضاً تابع مباراة السوبر المصري التى جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك أمس من أجل الوقوف على العناصر التى سيختارها المدرب للمشاركة معه فى المعسكر القادم.

 

ويستعد البدري لقيادة منتخب مصر فى أول مباراة رسمية يوم 11 نوفمبر 2019 أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

 

 

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