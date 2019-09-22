بعد هبوط المؤشر المئوي بنسبة 5%.. البورصة توقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة

أوقفتالبورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن البورصة سوف تعيد د التداول الساعة 13.12.





وإستهلت البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الأحد، بتراجع جماعى كبير لكافة المؤشرات، بسبب مبيعات المتعاملين المصريين والعرب والتوترات الداخلية والتي أثرت علي تخوف المستثمرين .





وواصلت مؤشرات البورصة المصرية التراجع العنيف بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، والذي بدأته منذ صباح اليوم ، بعد توترات الأوضاع الداخلية في مصر وبضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وهوي مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 14121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 1984 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 17001 نقطة ، كما إنخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.75% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 463 نقطة.





وأوقفت البورصة المصرية اليوم ، تداولها على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا.





يذكر أن مؤشر البورصة إيجي إكس 100، هو مؤشر سعرى مجمع يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المدرجة فى مؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المدرجة فى مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ فى إعتباره نسبة التداول الحر.







