ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد هبوط المؤشر المئوي بنسبة 5%.. البورصة توقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:10 م
Advertisements
بعد هبوط المؤشر المئوي بنسبة 5%.. البورصة توقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة
البورصة المصرية
Advertisements
طباعة
نيفين سمير
 
Advertisements
أوقفتالبورصة المصرية جلسة تداول اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، بسبب انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%.
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن البورصة سوف تعيد د التداول الساعة 13.12.

 
 
وإستهلت البورصة المصرية، جلسة تداول اليوم الأحد، بتراجع جماعى كبير لكافة المؤشرات، بسبب مبيعات المتعاملين المصريين والعرب والتوترات الداخلية والتي أثرت علي تخوف المستثمرين .

وواصلت  مؤشرات البورصة المصرية التراجع العنيف بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  والذي بدأته منذ صباح اليوم ، بعد توترات الأوضاع الداخلية في مصر وبضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وهوي  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.21% ليصل إلى مستوى 14121 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 1984 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.96% ليصل إلى مستوى 17001 نقطة ، كما إنخفض  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 4.73% ليصل إلى مستوى 514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 4.75% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى  463 نقطة.

وأوقفت البورصة المصرية اليوم ، تداولها على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا.

يذكر أن مؤشر البورصة إيجي إكس 100،  هو مؤشر سعرى مجمع يقيس أداء المائة شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى متضمنة الشركات الـ 30 المدرجة فى مؤشر EGX 30 والشركات الـ 70 المدرجة فى مؤشر EGX 70. ويقوم المؤشر بقياس التغير فى أسعار إغلاق الشركات دون ترجيحها برأس المال السوقى، ولا يأخذ فى إعتباره نسبة التداول الحر.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
0
x
12:00
0
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status