اليوم.. 'الأعلى للإعلام' يبحث مواجهة فيديوهات العنف مع ممثلي شركة جوجل

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يلتقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم الأحد، ممثلي شركة جوجل؛ لبحث سُبل التعاون المشترك، بشأن كيفية مواجهة فيديوهات العنف، المنشورة على موقع التواصل الاجتماعي (يوتيوب).



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد عقد في ديسمبر الماضي، اجتماعًا مع مسئولي كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبث المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وفِي مقدمتها جوجل ومايكروسوفت وتويتر؛ لبحث دخولهم السوق المصرية، وتنظيم المشهد الإعلامي، وفقًا للقوانين الجديدة المنظمة للإعلام.



وأكد رئيس المجلس أن الاجتماع الذي يُعد الأول، في سلسلة لقاءات، تأتي في إطار سعي المجلس؛ لأن تكون كافة الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا وصناعة المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعي لها مكاتب إقليمية، وأن تدخل السوق المصري، في إطار عملية تنظيم المشهد الإعلامي، والسعي؛ لخلق مناخ داعم للاستثمار في هذا القطاع المهم، حسب قوله.



وأضاف أن المجلس يفتح أبواب التعاون مع كافة الشركات العالمية، وسيقدم كل التسهيلات والمساعدة الممكنة، أمام دخولهم السوق المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيتلقى مقترحاتهم، بخصوص اللائحة التنفيذية قبل صدورها.



وأوضح "مكرم" أن كل ما يطلبه المجلس، هو وجود معايير مهنية، وهذه المعايير هي أبجديات وبديهيات العمل على مستوى العالم، وأن المجلس لن يخرج عن الإطار العام للمعايير الدولية المتعارف عليها.