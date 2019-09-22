كبار برشلونة ينقلبون على فالفيردي

بدأ نجوم برشلونة في الإنقلاب على إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق بعد الخسارة يوم أمس من غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري.









وكتبت شبكة espn: مصادر مقربة من غرفة الملابس قالت بأن الفريق يلعب بدون شدة ولا يخلق اي شيء، هنالك شيء غريب يحدث









واضافت: عدة لاعبيين من برشلونة فقدوا الثقة من فالفيردي .









وتابعت: مصادر مُقربة من رئيس النادي قالت بأن بارتيميو ليس بالشخص العصبي الذي يتخذ قرارات لحظية ما زال فالفيردي لديه عقد حتى 2021.







