نائب بحريني سابق: تصنيف الإخوان جماعة إرهابية على مستوى دولي لتدخلها في سياسات الدول

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قال جمال داوود، عضو مجلس النواب البحريني السابق، إننا الآن في زمن انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي في يد الجميع، وأصبحت مُسخرة لكل من هب ودب ولا يوجد عليها أي نظام أو قانون لمراقبتها ووضع حدود للتصرف عليها، ولذا أصبحت تستغل لنشر الشائعات والأكاذيب، ومحاولة إثارة الفوضى داخل الدول واستغلال أي حدث لتحقيق مكاسب شخصية.



وأضاف "داوود"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك بعض الدول التي تستخدم مثل هذه الأساليب وتدعم نشر الشائعات والأخبار المكذوبة لإثارة الاضطراب داخل بعض الدول، وهذا حقيقة ما يجري في مصر حاليًا ومنذ زمن، مشددًا على أن تداول هذا الشائعات والأكاذيب أصبح سهل جدًا خاصة عندما يكون للإرهابيين أعوان منشرين هنا وهناك، يتناقلون الخبر تعمدًا للتسبب في أي إشكاليات سياسية داخل المجتمع الواحد.



وأردف عضو مجلس النواب البحريني السابق، أنه من الهام جدًا أن يرتقي المواطن بوعيه وينتبه لما يصل إليه من أخبار وشائعات بأي شكل من الأشكال سواء فيديو أو صور، مشددًا على أن هناك تحدي كبير أمام أجهزة الإعلام الموثوقة في توعية أفراد المجتمع بما يحاك ضد الدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هناك أجهزة إعلام كثيرة تبحث عن الإثارة، وتنقل بعض الأخبار عن مواقع التواصل الاجتماعي الضعيفة، باعتباره خبر سبق صحفي أو لإثارة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة وجود تشريعات ووضع عقوبات للحد من ذلك.



واعتبر أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية على مستوى دولي جاء عقب محاولتها التدخل في سياسة الدول، من أجل أن تتغلغل وتفرض نفسها على هذه المجتمع، والتاريخ المصري يشهد على تعامل هذه الجماعات مع الأنظمة على مدى عقود.

