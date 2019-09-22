تاريخ مباريات الزمالك ضد الاتحاد السكندري قبل موقعة الدوري

يختتم فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في تمام الساعة العاشرة مساءوذلك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ويسعى الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأبيض للفوز في المواجهة الأولى له ببطولة الدوري المصري بعد خسارة السوبر المصري على يد الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وهو يراودده تاريخ مباريات الزمالك ضد الاتحاد السكندري

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة ميتشو بدراسة جميع أوراق اللعب بفريق الاتحاد السكندري بالإضافة إلى مراجعة نقاط القوة والضعف بزعيم الثغر، حيث حرص المدرب على مشاهدة مباراة الفريقين في بطولة الكأس ومراجعة بعض المواجهات الأخضر للفريق الأخضر.

ومن المقرر أن يقوم الصربي ميتشو بعمل بعض التغييرات على تشكيل الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري وذلك بعد تأكد غياب الثنائي طارق حامد للإيقاف ومحمد عبد الغني للإصابة، حيث تعرض الأخير لشد في العضلة الخلفية اثناء مواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري، ليتاكد غيابه لمدة عشرة أيام.

وقد تشهد المباراة ظهور الثنائي محمود عبد العزيز ومحمود حمدي الونش في تشكيل الزمالك الأساسي، بالإضافة إلى عودة المتألق مصطفى محمد لقيادة خط الهجوم الابيض بعد ظهوره بشكل رائع في مباراة الأهلي عقب نزوله كبديل في الشوط الثاني.

تاريخ مباريات الزمالك ضد الاتحاد السكندري

واجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري خمسة مرات خلال الموسم الماضي بواقع مباراتين في الدوري، ومواجهتين في الكأس ولقاء وحيد في بطولة كأس مصر، حيث نجح الأبيض في الفوز في أربعة مناسبات ونجح زعيم الثغر في الفوز بمباراة وحيدة.

نتائج الزمالك ضد الاتحاد السكندري

- فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بخمسة أهداف مقابل هدف وحسد في الدور الأول من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٨ ٢٠١٩.

- فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في ذهاب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.

- فوز الاتحاد السكندري على الزمالك بهدف نظيف في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية ثم الفوز ٥/٣ بركلات الجزاء الترجيحية.

- فوز الزمالك على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثاني من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٨ ٢٠١٩.

- فوز الزمالك على الاتحاد السكندري ببهدف نظيف في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.