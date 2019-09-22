إيناس عبدالدايم تعلن بدء الوزارة في تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الأحلام والثقافة"





تستعد وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، لوضع محافظة سوهاج على خريطة الثقافة المصرية، حيث أعلنت الوزيرة في بدء تنفيذ مشروع سوهاج بلد الاحلام والثقافة والفنون والهادف الى نشر التنوير وتكثيف الفعاليات الادبية والفني.





ومن جانبها قالت "عبد الدايم" إن مشروع سوهاج بلد الاحلام والثقافة والفنون يضع المحافظة على خريطة الثقافة المصرية ويأتى ضمن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب ، كما ياتى تنفيذاً للاستراتيجية الرامية الى تحقيق العدالة الثقافية واعلاء رايات التنوير فى مختلف انحاء البلاد معتمداً على اللامركزية فى اقامة الفعاليات ، واضافت ان محافظة سوهاج تعد نموذجاً عاكساً لعراقة وتفرد الهوية المصرية بما تحمله من سمات طبيعية وبشرية مميزة ، مؤكدة تنوع الانشطة التى يتضمنها المشروع لجذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية بالمحافظة .





من جانبه أكد الكاتب وليد الدرمللى مدير ومؤسس المشروع اعتزازه بالانتماء لمحافظة سوهاج التى تعد نموذجا للاصالة على مر التاريخ ، واضاف ان وزير الثقافة شكلت لجنة لتيسير ومتابعة تنفيذ فعاليات المشروع التى تستمر على مدار اربعة سنوات وتضم عدداً من المبدعين فى مختلف المجالات الفنية والفكرية والحرف التقليدية والتراثية ، مشيراً ان الانشطة والفعاليات تستهدف اهالى قرى ونجوع وكفور 11 مركز تابع للمحافظة.





يذكر أن مشروع سوهاج بلد الاحلام والثقافة والفنون يعمل على اثراء البيئة الابداعية فى المحافظة ومراكزها من خلال فعاليات تشمل امسيات غنائية وموسيقية وفنون شعبية، ندوات شعرية وادبية ، مسابقات ثقافية وفنية ، ورش تشكيلية واخرى للحرف البيئية والصناعات التقليدية، عروض ومهرجانات سينمائية ومسرحية، الى جانب تنفيذ مبادرات شبابية لاحياء التراث الثقافى وبرامج لتبنى وتنمية مواهب ابنائها.





وزيرة الثقافة تطلق الدورة الجديدة من مهرجان سماع





اطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الذي أسسه ويرأسه الفنان انتصار عبد الفتاح، تحت شعار "وطن بلا حدود" من مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وسط حشد جماهيري ضخم من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.





والذي يقام المهرجان بالتعاون بين كل من وزارة الثقافة ممثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتورة هبة يوسف، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ووزارات الآثار والسياحة والخارجية، ومحافظة القاهرة بالتنسيق مع مؤسسة "حوار لفنون ثقافات الشعوب".





برنامج الحفل





تضمن الحفل الورشة الدولية الأولى لجميع الفرق المشاركة تلاها نماذج من الموسيقى الروحية والأناشيد الصوفية والترانيم القبطية في مجتمعات كل منهم.





يُذكر أن الدورة الثانية عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية تستمر حتى 26 سبتمبر، وتنعقد بمشاركة أكثر من ٢٠ دولة عربية وافريقية وأوروبية، وتصاحبها احتفالية ملتقى الأديان تحت شعار "هنا نصلي معا" وتُقام في مجمع الأديان بمصر القديمة يوم 25 سبتمبر.





والدول المشاركة في المهرجان هذا العام 24 دولة وهي: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، الأردن، الجزائر، السودان، المغرب، باكستان، رومانيا، فرنسا، اليونان، إسبانيا، ليبيا، البوسنة والهرسك، بنجلاديش، الكونغو، تونس، سيريلانكا، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، ماليزيا، مالي، تنزانيا، بروناي، بالإضافة إلى فرق سوريا المقيمة في مصر.





وستقام العروض في مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ومسرح الميدان بساحة الهناجر، وشارع المعز، ومجمع الأديان، وحديقة الحرية، وتبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساء.



