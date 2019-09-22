شاركهم مارثون الدراجات.. رئيس جامعة بني سويف لـ"الطلاب الجُدد": تواصلوا معي عبر "واتس آب"

Advertisements

شّهد أول أيام الموسم الدراسي بجامعة بني سويف، مشاركة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، مع طلاب وطالبات الجامعة، اليوم الأحد، في مارثون الدراجات، الذي نظمته الجامعة، ضمن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد، التي بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة.



واستقبل رئيس الجامعة، الطلاب والطالبات الجُدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات، خلال حضور جانب من الحفل الغنائي بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة، ثم انطلاق مهرجات الدرجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، وتختتم فعاليات الاحتفال بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية.



وفي كلمته، قال رئيس الجامعة، إنه يرحب بأفكار الطلاب المتميزة التي تخدم رؤية ورسالة الجامعة، لافتًا أن عدد طلاب الجامعة في العام الجديد قد وصل الى أكثر من 86 ألف طالبة وطالبة موزعين على سبعة وعشرون كلية وستة معاهد متخصصة.



ودعا رئيس الجامعة، الطلاب الى ضرورة التواصل معه شخيصا عبر مكتبة أوعبر تطبيق الوتساب على هاتفة شخصيًا، مؤكدًا على ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة وأن الجامعة مكان للعلم وللتعليم وليس لممارسة السياسة والعمل الحزبي الأمر الذي لا تسمح به الجامعة على الإطلاق.



وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة سوف تتحمل كافة المصاريف الدراسية للطلاب غير القادرين ودعم الكتاب الجامعي، لافتا أن الجامعة قامت برفع كفاءة المدن الجامعية لخدة الطلاب المغتربين، مشددًا على ضرورة الإلتزام بالأعراف والقواعد والتقاليد الجامعية داخل المدن الجامعية والحرم الجامعي.



وكان رئيس الجامعة، شارك الطلاب، تحية العلم الوطني، بحرم الجامعة غرب النيل وسط تواجد القيادات الجامعية من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وانطلاق مهرجان إستقبال الطلاب الجدد الذى تتضمن عددًا من الأنشطة ومراسم الإحتفال.



وأكد رئيس الجامعة، في بيان له، أن العام الدراسي الجديد، شهد إقبال طلابي كبيرًا في أول أيام الدراسة، مؤكدًا على انتهاء الجامعة من كافة استعدادات العام الدراسي من حيث إستكمال تجديدات البنية التحتية، وتوزيع الجداول الدراسية، وإعلان الجداول الدراسية، وتوزيع الطلاب على مجموعات الشعب الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط والالتزام منذ اليوم الأول للدراسة، مع تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بالجداول الدراسية المعلنة.



وأوضح رئيس الجامعة، أن فعاليات الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد بدأت بتحية العلم الوطني بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، ثم استقبال الطلاب الجدد بمسرح الجامعة من جميع الكليات لحضور الحفل الغنائي الكبير بحضور كوكبة من المطربين وكورال الجامعة وفقرات فنية متنوعة، ثم انطلاق مهرجات الدرجات بحرم الجامعة والمجمع الأول والثاني بشرق النيل، وتختتم فعاليات الاحتفال بحضور مباراة نهائي كرة قدم الدورة الصيفية، لافتًا أن الموسم الثقافي للجامعة سيشهد لقاءات فكرية قوية بين الطلاب وعدد من الشخصيات العامة المهمة.



أكد الدكتور منصور حسن، على جاهزية الجامعة لانطلاق العام الجامعي الجديد 20182019 واتخاذها كافة الإجراءات التي تكفل انتظام الدراسة منذ الأسبوع الأول، وتضمن سير العملية التعليمية في سهولة ويسر، مشيرًا الى أهمية أداء تحية العلم في بداية العام الجديد كونها تعمل على زيادة الولاء والانتماء وتعمق الحس الوطني لدى شباب الجامعة.



وجه رئيس الجامعة التهنئة ببداية العام الجامعي الجديد لأسرة الجامعة من العمداء واعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب مشددًا على أهمية التزام وانضباط كافة أطراف المنظومة التعليمية منذ اليوم الأول في الدراسة؛ بهدف التواجد والتواصل مع الطلاب، مشيدًا بجهود أعضاء هيئات التدريس باعتبارهم عصب العملية التعليمية.

