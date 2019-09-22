محافظ الأقصري يجري جولة ميدانية على عدد من المدارس لمتابعة العملية التعليمية "صور"



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في وقت لاحق، أنها انتهت من تجهيز 313 مدرسة للمرحلة الابتدائية لاستيعاب 143 ألفا و221 تلميذًا وتلميذة، و179 مدرسة للمرحلة الإعدادية لإستيعاب 55 ألف و409 تلميذًا وتلميذة، و31 مدرسة للمرحلة الثانوية العام لإستيعاب 17 ألفا و247 طالب وطالبة، وتجهيز 24 مدرسة صناعية وصناعية مهنية لاستيعاب 13 ألفا و827 طالبا وطالبة، و10 مدارس تعليم فنى زراعي لاستيعاب 5 آلاف و473 طالبا وطالبة، و9 مدارس فنية تجارية ومدرستان فندقية لاستيعاب 8 آلاف و441 طالبًا وطالبة.



وشدد محافظ الاقصر، خلال الجولة، على ضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش والمرور على المدارس بشكل دوري والالتزام بالجدول المدرسي والمناهج الدراسية واستلام الطلاب للكتب، والتركيز على الجانب السلوكي للطلاب، كما شدد على الالتزام بجميع عوامل الأمن والسلامة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ وضمان حسن سير العملية التعليمية بانتظام دون أي عوائق.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الشناوي عايد، أن الدراسة انتظمت بشكل طبيعي في جميع مدارس المحافظة دون تسجيل أي عوائق، مشيرا إلى أن المديرية انتهت من تدريب جميع معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي على النظام التعليمي الجديد.





أجرى المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل عدد من المدارس بمدينة الأقصر، لمتابعة انتظام العملية التعليمية في أول أيام العام الدراسي الجديد 2019-2020.وبدأ محافظ الأقصر، جولته برفقة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الشناوي عايد، بتفقد مدرسة الشهداء الابتدائية المشتركة بمنطقة العوامية، حيث تجول داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة ومرحلة رياض الأطفال بالمدرسة للاطمئنان على حسن سير الدراسة، وهنأ التلاميذ ببدء العام الدراسي الجديد، كما تفقد محافظ الأقصر مدرسة الأقصر الثانوية بنات، واستمع إلى آراء الطالبات بشأن منظومة "التابلت" وفق المنظومة التعليمية الجديدة، التي بدأ تطبيقها العام الماضي، حيث استمع المحافظ إلى ملاحظتهن حول المنظومة ومدى الفائدة التي عادت عليهن وآثارها عليهن في المستقبل باعتبار أن المنظومة تهدف إلى خلق أجيال مستقبلية واعية ومبتكرة.