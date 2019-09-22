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ننشر جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي بالغردقة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:06 م
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ننشر جدول أعمال مؤتمر المحامين السنوي بالغردقة
المؤتمر العام لمحامي مصر
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منى صموئيل
 
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تعقد نقابة المحامين، مؤتمرها العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، وذلك بمدينة الغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري.

ويقام الافتتاح الساعة الثامنة من مساء الأربعاء المقبل، بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي، ويضم المؤتمر خمس لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي، ضوابط القيد وتنقية الجداول، والأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السـلوك المهـني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.

جدول الأعمال:

اليوم الأول 2592019

1:00 ظهرا استقبال السادة المشاركين وبدء عملية التسكين.

7:00مساءا بدء التحرك إلى الجلسة الافتتاحية.
8:00 مساءا الجلسة الافتتاحية بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي.

اليوم الثاني 2692019

11:30 - 1:30 ظهرا ً فعاليات اللجنة الأولى (لجنة ضوابط القيد وتنقية الجداول )
ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
11:30 - 1:30ظهرا ً فعاليات اللجنة الثانية (لجنة الأكاديمية وشروط القبول (
ومقرها فندق بانوراما – الأحياء.
2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الثالثة (مـــــدونة السـلـــوك المهـــني (
ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
2:30 - 4:30عصرًا فعاليات اللجنة الرابعة (مشروع قانون الإدارات القانونية(
ومقرها فندق بانوراما – الأحياء.

8:00 - 10:30مساءا ً اللقاء المفتوح مع النقيب بالمسرح الروماني طريق النصر.

10:30 - 12:00أمسية ثقافية وفنية.

اليوم الثالث 2792019

11:30 - 1:30ظهرا فعاليات اللجنة الخامسة ( حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة ) ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء.
2:30 - 4:30 مقترحات المشاركين والتوصيات بشأن ما تم مناقشته ومقرها القاعة الكبرى بفندق هاواي لوجاردن – الأحياء
8:00 - 10:00 لقاء النقيب والسيد المحافظ بالمسرح الروماني طريق النصر.

10:30 - 11:30 فعاليات التكريم والجلسة الختامية والتوصيات.

اليوم الرابع 2892019

12:00 ظهرا مغادرة المشاركين.
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