رئيس جامعة المنيا: رفع الحد الأدنى للإعانات وتسديد المصروفات إلى 500 "صور"





بالإضافة إلى تنظيم يوم اجتماعي تحت شعار "مرحبًا" يُقدم عروض وأنشطة ترفيهية رياضية وفنية واجتماعية وثقافية، بجانب المؤتمرات الطلابية التي تعقدها الكليات لتعريف الطلاب بكلياتهم والخدمات التي تقدمها لأبنائها، ويتم خلال هذه المؤتمرات توزيع دليل الطالب والجداول الدراسية.

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أن الجامعة هذا العام ستقوم بدعم 500 طالب من الطلاب الغير قادرين والتي حالتهم الاجتماعية تستلزم الدعم، وذلك بدفع المصاريف الدراسة لهم، من صندوق التكافل الطلابي الذي يكفل الرعاية الاجتماعية للطلاب الغير قادرين بالجامعة، هذا بالإضافة لما يقدمه الصندوق من دعم مباشر وغير مباشر للطلاب، مشيرًا أنه تم رفع الحد الأدني للإعانة النقدية للطلاب هذا العام إلي 500 جنيها بزيادة 100 جنيها عن العام الماضي.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العمداء الطارئ المنعقد لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الجامعي الجديد 20192020، بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وذلك لاستعراض أهم الإجراءات التي قامت الجامعة باتخاذها استعدادًا لهذا الحدث الكبير من حيث تحسين الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب والتواصل معهم لتوضيح فلسفة الجامعة، ومقصدها الأكاديمي.أكد "عبد النبي"، أن كليات الجامعة العشرين استعدت وتزينت لاستقبال ما يقرب من 60 ألف طالب طالبة في أولي أيام الدراسة للعام الجامعي الجديد 20192020، التي ستبدأ غدًا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي أستمرت على مدار الثلاثة شهور الماضية، وذلك في أعمال التجديد والتطوير للمدرجات والمعامل، والمباني، وبالمدن الجامعية، وتطوير منظومة الأمن والسلامة للطلاب ومراجعة عمل الكاميرات، وإعداد خطة لتنظيم عمليات الدخول بالبوابات الرئيسية للجامعة لتحقيق الانضباط.وأضاف الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، أنه تم تنظيم مكاتب استقبال وخدمة الطلاب الجُدد والقدامى، وذلك في إطار مسابقة أفضل مكتب استقبال بالكليات خلال مبادرة "أعرف جامعتك"، كما تم تنظيم معسكرات للخدمة العامة، تحت شعار "بإيدينا نجملها" شارك فيها طلاب الكليات القدامى، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون، للقيام بأعمال النظافة والتشجير والتزيين وتعليق اللافتات الترحيبية بالطلاب.