"الإفتاء": اغتصاب الأطفال جريمة إفساد في الأرض.. والمغتصب محارب لله

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أكدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي الـ "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن اغتصاب الأطفال يعد جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد، مشددة على أنه مما لا شك فيه أن المغتصب محارب لله، وممن يسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة.



وكشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أن عقوبة المغتصب، جاءت في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.



ومن الجدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية، اعتبرت في وقت سابق، أن جريمة الاغتصاب إفساد في الأرض وتنطبق عليها آية الحرابة في القرآن الكريم، كما أن قانون العقوبات المصري جرمها، وجعل عقوباتها تصل إلى الإعدام في المادة 290 من قانون العقوبات.



يذكر أن هناك شخص يُدعي إ.م، يبلغ من العمر 35 عاما، قام بالتعدي جنسيًا على طفلة تُدعى "جنا" لم يتجاوز عمرها العامين، بمحافظة الدقهلية، والتي اشتهرت إعلاميًا بواقعة طفلة البامبرز"، مما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد، وذلك في شهر مارس من عام 2017، وصدر بحق المتهم حكم بالإعدام واجب النفاذ.

