لأول مرة.. مصر تستضيف اجتماعات الأسواق الناشئة بأفريقيا والشرق الأوسط

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن استضافة مصر لأول مرة في تاريخها وتاريخ اتحاد أسواق المال العالمية اجتماعات الأسواق الناشئة GEM واجتماعات هيئات أسواق المال بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط AMERC في آن واحد خلال شهر نوفمبر 2020.





جاء ذلك في ختام اجتماعات الإيوسكوالتى عقدت بمدينة سان بطرسبرج – روسيا والتي شارك فيها رئيس الهيئة ونائبه حيث تناولت الاجتماعات آخر المستجدات الخاصة بالأسواق الناشئة والتحديات التي تواجهها خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقابة التكنولوجية Regtech, Fintech ،بالإضافة لما احتلته التنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها جانباً كبيراً من الاجتماعات.





وأوضح عمران أن هيئة الرقابة المالية المصرية أكدت أمام المشاركين من مراقبي أسواق المال – على مستوى العالم -على عدم مشروعية تداول العملات الافتراضية وحذرت من تداولها بالأسواق الناشئة،لما تواجهه من مجال واسع للاحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه لاى أطر تنظيمية او تشريعية.





وقال رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية تجعلنا نجدد إطلاق هذا التحذير أمام ما شهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامي استخداماتها، وباتت تشكل متغيراً مهماً في صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية او العملات الرقمية.





والجدير بالإشارة أن الدكتور عمران سبق وأطلق تحذيرا – على النطاق المحلى والدولي-بنهايةعام 2017 عن مخاطر دعوات الإنسياق وراء العملات الرقمية – الافتراضية – وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايلاً على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.



