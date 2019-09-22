وزير السياحة يتدخل للسماح للسياح البريطانيين من مغادرة النزل

أكّدت والية نابل سلوى الخياري اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، أنّ السياح الذين تم منعهم من مغادرة أحد النزل في الحمامات من قبل مسؤولين هناك، تمكّنوا من المغادرة.





وصرّحت الوالية للبرنامج الإذاعي 'صباح الخير ويكاند'، بأن السياح توجّهوا إلى مطار النفضية بعد تدخّل وزير السياحة روني الطرابلسي.



