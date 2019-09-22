وزير السياحة يتدخل للسماح للسياح البريطانيين من مغادرة النزل
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
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مروى الجلاصي
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أكّدت والية نابل سلوى الخياري اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، أنّ السياح الذين تم منعهم من مغادرة أحد النزل في الحمامات من قبل مسؤولين هناك، تمكّنوا من المغادرة.
وصرّحت الوالية للبرنامج الإذاعي 'صباح الخير ويكاند'، بأن السياح توجّهوا إلى مطار النفضية بعد تدخّل وزير السياحة روني الطرابلسي.
ويذكر بأن مسؤولي أحد النزل في مدينة الحمامات قاموا اليوم، برفض السماح ليلة أمس لعدد من السياح البريطانيين بالمغادرة باتجاه مطار النفيضة.
وحسب ما نقله البرنامج الإذاعي 'صباح الخير ويكاند'، فإن السياح البريطانيين قدموا لقضاء عطلتهم عبر وكالة الأسفار 'توماس كوڭ، وطالبهم المسؤولون بالنزل بدفع 2500 جنيه استرليني.
وأكد ذات المصدر، بأنّ ذلك يأتي لعدم دفع بعض "المصاريف الإضافية"، فيما أكّد السياح أنّهم قاموا بتسديدها لشركة 'توماس كوڭ.
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