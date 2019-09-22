ميسي يطالب بطرد دينامو الوسط من برشلونة

وتعرض برشلونة لخسارة ثقيلة يوم أمس من فريق غرناطة بهدفين دون رد، تلقى على آثرها الفريق انتقادات لاذعة من الجماهير نظراً للظهور بشكل سئ في الفترة الماضية

ويرى ميسي أن راكيتيتش فقد بريقه و لم يعد قادر على تقديم الإضافة في خط وسط البارسا في المباريات و هو ما أظهره لاعب إشبيلية السابق في مواجهة غرناطة.





واستند ميسي على أن راكيتيتش ليس لديه دافع لتقديم أفضل مستوياته في ظل التنافس الشديد مع دي يونج وفيدال وبوسكيتس وميلو في خط الوسط