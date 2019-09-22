ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ميسي يطالب بطرد دينامو الوسط من برشلونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:32 ص
Advertisements
ميسي يطالب بطرد دينامو الوسط من برشلونة
ميسي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
طلب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة من الجهاز الفني عدم مشاركة إيفان راكيتيتش لاعب الوسط في المباريات القادمة بعد الخسارة من غرناطة.


وتعرض برشلونة لخسارة ثقيلة يوم أمس من فريق غرناطة بهدفين دون رد، تلقى على آثرها الفريق انتقادات لاذعة من الجماهير نظراً للظهور بشكل سئ في الفترة الماضية


ويرى ميسي أن راكيتيتش فقد بريقه و لم يعد قادر على تقديم الإضافة في خط وسط البارسا في المباريات و هو ما أظهره لاعب إشبيلية السابق في مواجهة غرناطة.


واستند ميسي على أن راكيتيتش ليس لديه دافع لتقديم أفضل مستوياته في ظل التنافس الشديد مع دي يونج وفيدال وبوسكيتس وميلو في خط الوسط

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status