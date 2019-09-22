مسؤولون بأحد النزل في الحمامات يمنعون سياحا بريطانيين من المغادرة

قام مسؤولي أحد النزل في مدينة الحمامات اليوم الأحد 22 سبتمبر 2019، برفض السماح ليلة أمس لعدد من السياح البريطانيين بالمغادرة باتجاه مطار النفيضة.





وحسب ما نقله البرنامج الإذاعي 'صباح الخير ويكاند'، فإن السياح البريطانيين قدموا لقضاء عطلتهم عبر وكالة الأسفار 'توماس كوك'، وطالبهم المسؤولون بالنزل بدفع 2500 جنيه استرليني.





وأكد ذات المصدر، بأنّ ذلك يأتي لعدم دفع بعض "المصاريف الإضافية"، فيما أكّد السياح أنّهم قاموا بتسديدها لشركة 'توماس كوك'.