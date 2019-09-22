في المرج.. التحقيق مع صاحب مصنع لحيازته 9 أطنان ملح طعام مجهول المصدر

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تباشر نيابة المرج، التحقيق مع صاحب مصنع ملح طعام لاتهامه بالاتجار في ملح الطعام مجهول المصدر في المرج.



وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة شرطة التموين، يفيد ضبط "ب. م"، 47 سنة، صاحب مصنع ملح طعام بدائرة قسم شرطة المرج لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "ملح طعام" مجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على 8.800 طـن ملح طعام و3 ماكينات، وتم تحرير المحضر وتولت النيابة التحقيق.



وكانت محكمة النقض حددت حالات الغش: "يكفي لتحقق الغش خلط الشىء، أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته، أو من طبيعته نفسها ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها، أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه".



وأوضح القانون المصري عقوبة حالات الغش التجاري وهي:



الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس، أو مكاييل، أو دمغات، أو آلات فحص أخرى مزيفة، أو مختلفة، أو باستعمال طرق، أو وسائل، أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة، أو قياسها، أو كيلها، أو فحصها غير صحيحة.