"التعليم": لا توجد علاقة بين تسلم الكتب وسداد المصروفات الدراسية

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أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، على أنه يتابع بنفسه انتظام الدراسة في بعض المدارس اليوم، مشددًا على أنه لا توجد أي علاقة بين تسليم الطلاب الكتب وسداد المصروفات الدراسية، وممنوع منعًا باتًا جمع أي تبرعات وفقًا للكتاب الدوري الذي تم توزيعه على جميع المدارس، وقام وزير التربية والتعليم بالتوقيع عليه.



وناشد "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن نظام التعليم الجديد الذي يطبق هذا العام على رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي، به أنشطة تساعد على بناء شخصية الطالب وتحقق قدر كبير من متعة التعلم، موضحًا أن كتاب "كونكت"، هو الكتاب الأساسي، بينما كتاب "كونكت بلس"، هو المستوى الرفيع المعتمد من الوزارة، مشيرًا إلى أن الصف الأول والثاني الثانوي نقل، وامتحاناتهم ستتم إلكترونيًا عقب انتهاء كل فصل دراسي.



وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، مدراء المدارس بتحديد لقاءات دورية مع اولياء الأمور لتنظيم العلاقة معهم والاستماع لشكواهم حتى يكونوا شركاء في تعليم أبناءهم، مشيرًا إلى أنه خلال الأسبوع الأول من الدراسة سيتم التركيز على المشروعات القومية التي قامت بها الدولة في موضوعات التعبير والإذاعة المدرسية، وموضوعات التربية الفنية، بما يساهم في زيادة وتنمية الوعي لدى الطلاب، مشددًا على أنهم حريصين على العمل على سد العجز من المعلمين في بعض المدارس حتى يكون جميع الطلاب لديهم معلمين منذ بداية العام.



وشدد على أن أمن وسلامة الطلاب أهم من أي شيء، والمدارس التي بها أعمال صيانة تم وضع خطة لنقل الطلاب الموجودين بها لمدرسة أخرى لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

