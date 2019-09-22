البورصة .. إيقاف التداول علي أسهم 70 شركة لتراجعها بنسبة 5%

أوقفت البورصة المصرية اليوم ، تداولها على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن الشركات التى تم إيقاف تداولها هى :





1- فورى لتكنولوجيا البنوك

2- الملتقى العربى للاستثمارات

3- القاهرة للدواجن

4- أوراسكوم للاستثمار القابضة

5- السويس للأسمنت

6- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما

7- دايس للملابس الجاهزة

8- المجموعة المصرية العقارية

9- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

10- الحديد والصلب المصرية

11- جى بى اوتو

12- الكابلات الكهربائية المصرية

13- غاز مصر

14- مصر الجديدة للإسكان والتعمير

15- حديد عز

16- العربية وبولفارا للغزل والنسيج

17- سماد مصر

18- مصر للألومنيوم

19- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير

20- مجموعة عامر القابضة

21- المتحدة للإسكان والتعمير

22- مدينة نصر للإسكان والتعمير

23- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية

24- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

25- التعمير والاستشارات الهندسية

26- أودن للاستثمارات المالية

27- أجواء للصناعات الغذائية

28- العربية المتحدة للشحن والتفريغ

29- رواد السياحة

30- بنك فيصل الإسلامي المصري

31- العبور للاستثمار العقارى

32- جنوب الوادى للأسمنت

33- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

34- الألومنيوم العربية

35- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى

36- رمكو لإنشاء القرى السياحية

37- بنك قناة السويس

38- العربية لحليج الأقطان

39- الإسماعيلية مصر للدواجن

40- الدولية للمحاصيل الزراعية

41- العربية للأسمنت.

42- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى

43- المنصورة للدواجن

44- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية

45- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية

46- العامة لمنتجات الخزف والصينى

47- إعمار مصر للتنمية

48- مصرف أبو ظبي الإسلامى

49- مصر للأسمنت- قنا، عبور لاند للصناعات الغذائية

50- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير

51- المالية والصناعية المصرية

52- مصر لصناعة الكيماويات

53- المصرية لخدمات النقل

54- البويات والصناعات الكيماوية

55- البنك المصرى لتنمية الصادرات

56- سيدى كرير للبتروكيماويات

57-الاستثمار العقارى العربى-اليكو

58- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية

59- المصرية لتطوير صناعة البناء

60- القناة للتوكيلات الملاحية

61- القابضة المصرية الكويتية

62-الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.

63- بي إنفستمنت القابضة

64- ارابيا انفستمنت هولدنج

65- أسمنت بورتلاند طر

66- القلعة للإستثمارات المالية

67- النيلل للأدوية

68- أكرو مصر

69- بلتون

70- أودن للاستثمارات المالية



