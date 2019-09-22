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البورصة .. إيقاف التداول علي أسهم 70 شركة لتراجعها بنسبة 5%

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
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البورصة .. إيقاف التداول علي أسهم 70 شركة لتراجعها بنسبة 5%
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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أوقفت البورصة المصرية اليوم ، تداولها على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا.
وأوضحت البورصة  في بيان لها اليوم أن الشركات  التى تم إيقاف تداولها هى : 

1- فورى لتكنولوجيا البنوك
 2- الملتقى العربى للاستثمارات
3- القاهرة للدواجن 
4- أوراسكوم للاستثمار القابضة 
5- السويس للأسمنت 
6- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما
7- دايس للملابس الجاهزة
8-  المجموعة المصرية العقارية
9- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
10- الحديد والصلب المصرية
11-  جى بى اوتو
12-  الكابلات الكهربائية المصرية
 13- غاز مصر
14- مصر الجديدة للإسكان والتعمير
15-  حديد عز
16- العربية وبولفارا للغزل والنسيج
17-  سماد مصر
18- مصر للألومنيوم
19- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير
20- مجموعة عامر القابضة
21- المتحدة للإسكان والتعمير
22- مدينة نصر للإسكان والتعمير
23- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
24- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
25-  التعمير والاستشارات الهندسية
26- أودن للاستثمارات المالية
27-  أجواء للصناعات الغذائية
28- العربية المتحدة للشحن والتفريغ
29- رواد السياحة
30- بنك فيصل الإسلامي المصري
31- العبور للاستثمار العقارى
32- جنوب الوادى للأسمنت
33- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
34- الألومنيوم العربية
35-  شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى
36-  رمكو لإنشاء القرى السياحية
37-  بنك قناة السويس
38- العربية لحليج الأقطان
39- الإسماعيلية مصر للدواجن
40- الدولية للمحاصيل الزراعية
41-  العربية للأسمنت.
42- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
43- المنصورة للدواجن
44-  بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
45- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية
46- العامة لمنتجات الخزف والصينى
47- إعمار مصر للتنمية
48-  مصرف أبو ظبي الإسلامى
49-  مصر للأسمنت- قنا، عبور لاند للصناعات الغذائية
50- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير
51- المالية والصناعية المصرية
52-  مصر لصناعة الكيماويات
53- المصرية لخدمات النقل
54- البويات والصناعات الكيماوية
55-  البنك المصرى لتنمية الصادرات
56- سيدى كرير للبتروكيماويات
57-الاستثمار العقارى العربى-اليكو
58- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
 59- المصرية لتطوير صناعة البناء
60-  القناة للتوكيلات الملاحية
61- القابضة المصرية الكويتية
62-الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.
63- بي إنفستمنت القابضة
64- ارابيا انفستمنت هولدنج
65- أسمنت بورتلاند طر
66- القلعة للإستثمارات المالية
67- النيلل للأدوية
68- أكرو مصر
69- بلتون
70-  أودن للاستثمارات المالية

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