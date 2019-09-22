البورصة .. إيقاف التداول علي أسهم 70 شركة لتراجعها بنسبة 5%
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
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نيفين سمير
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أوقفت البورصة المصرية اليوم ، تداولها على أسهم 70 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة 5% تراجعا.
وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم أن الشركات التى تم إيقاف تداولها هى :
1- فورى لتكنولوجيا البنوك
2- الملتقى العربى للاستثمارات
3- القاهرة للدواجن
4- أوراسكوم للاستثمار القابضة
5- السويس للأسمنت
6- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما
7- دايس للملابس الجاهزة
8- المجموعة المصرية العقارية
9- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
10- الحديد والصلب المصرية
11- جى بى اوتو
12- الكابلات الكهربائية المصرية
13- غاز مصر
14- مصر الجديدة للإسكان والتعمير
15- حديد عز
16- العربية وبولفارا للغزل والنسيج
17- سماد مصر
18- مصر للألومنيوم
19- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير
20- مجموعة عامر القابضة
21- المتحدة للإسكان والتعمير
22- مدينة نصر للإسكان والتعمير
23- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية
24- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
25- التعمير والاستشارات الهندسية
26- أودن للاستثمارات المالية
27- أجواء للصناعات الغذائية
28- العربية المتحدة للشحن والتفريغ
29- رواد السياحة
30- بنك فيصل الإسلامي المصري
31- العبور للاستثمار العقارى
32- جنوب الوادى للأسمنت
33- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
34- الألومنيوم العربية
35- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى
36- رمكو لإنشاء القرى السياحية
37- بنك قناة السويس
38- العربية لحليج الأقطان
39- الإسماعيلية مصر للدواجن
40- الدولية للمحاصيل الزراعية
41- العربية للأسمنت.
42- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى
43- المنصورة للدواجن
44- بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية
45- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية
46- العامة لمنتجات الخزف والصينى
47- إعمار مصر للتنمية
48- مصرف أبو ظبي الإسلامى
49- مصر للأسمنت- قنا، عبور لاند للصناعات الغذائية
50- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير
51- المالية والصناعية المصرية
52- مصر لصناعة الكيماويات
53- المصرية لخدمات النقل
54- البويات والصناعات الكيماوية
55- البنك المصرى لتنمية الصادرات
56- سيدى كرير للبتروكيماويات
57-الاستثمار العقارى العربى-اليكو
58- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية
59- المصرية لتطوير صناعة البناء
60- القناة للتوكيلات الملاحية
61- القابضة المصرية الكويتية
62-الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى.
63- بي إنفستمنت القابضة
64- ارابيا انفستمنت هولدنج
65- أسمنت بورتلاند طر
66- القلعة للإستثمارات المالية
67- النيلل للأدوية
68- أكرو مصر
69- بلتون
70- أودن للاستثمارات المالية
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