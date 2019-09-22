عاجل| في أول يوم دراسي.. انهيار سقف مدرسة بالمنوفية (صور)

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تعرض سقف مدرسة كفر الشيخ إبراهيم الإعدادية، بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، للانهيار أثناء صعود الطلاب للفصول، وتعالت صرخات الأطفال المذعورين.



الأمر الذي جعل إدارة المدرسة تخلي الفصول وتأجل الدراسة لحين تقرير اللجنة الهندسية التي أبلغوها بالواقعة.



وقد تبين عدم وجود إصابات بين الطلاب لكن الواقعة أثارت استياء الأهالي؛ حيث قال أحمد عبد العزيز ساخرًا: "امال فين الاستعدادات المكثفة وزيارات المسؤلين اللي وجعتو بيها دماغنا"، في حين قالت هدى الدجوي، إن من الضروري محاسبة هيئة الأبنية التعليمية لقصور عملها في تحديد المدارس الآيلة للسقوط وعدم تجديدها متسائلة: "أين الميزانية".



وأضاف ولي أمر أحد الطلبة الذي رفض ذكر اسمه بسخرية: "أيوة مش ناقصهم غير التابلت"، إشارة لفشل تجربة التابلت وعلق أخر: "أنا ابني لو جرى له حاجة حقاضي الوزارة".



جدير بالذكر أن اللواء أشرف محمد البيه رئيس مركز ومدينة قويسنا، وجه رؤساء الوحدات القروية بمتابعة المدارس التابعة لوحداتهم في أول أيام العام الدراسي الجديد، للتأكد من مدى الاستعداد لاستقبال الطلاب والطالبات، وحضور طابور الصباح بهذه المدارس.



حيث تابع محمود عبد السلام رئيس الوحدة المحلية بميت برة مجموعة من المدارس على نطاق الوحدة، ومنها مدرسة مؤسسة ميت برة الابتدائية، ومدرسة الشيخ محمد محمود عزب الفنية الصناعية والمتقدمة، ومدرسة الشهيد حمزة الجنايني الابتدائية.



كما تابعت دعاء سعيد رئيس الوحدة المحلية بإبنهس بعض المدارس، ومنها مدرسة إبنهس الجديدة، ومدرسة الشيخ عبد الحليم بدر الإعدادية، ومدرسة رشاد ماضي الابتدائية الجديدة.



أما رئيس الوحدة المحلية ببجيرم فقد تفقد عدد من المدارس التابعة للوحدة، ومنها مدرسة ناصر الإعدادية ببجيرم، ومدرسة الشهيد محمد كامل عبدالعزيز الابتدائية.



كما تفقدت أميمة عيد رئيسة الوحدة المحلية بعرب الرمل بعض المدارس الابتدائية والتعليم الأساسي، بمنشأة دملو، وكفر الشيخ ابراهيم.