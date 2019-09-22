أعلام مصر تزين طوابير الصباح بمدارس الأقصر "صور"

كما كلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مسئولي الإدارات التعليمية السبع بالمحافظة، بإجراء جولات مكثفة على المدارس، للتأكد من أمن وسلامة الكهرباء ومياه الشرب وطفايات الحريق ونظافة دورات المياه، وكافة التجهيزات ورفع الاشغالات من أمام المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنها انتهت من تجهيز 313 مدرسة للمرحلة الابتدائية لاستيعاب143 ألف و221 تلميذًا وتلميذة، و179 مدرسة للمرحلة الإعدادية لإستيعاب55 ألف ز 409 تلميذًا وتلميذة، و31 مدرسة للمرحلة الثانوىة العام لإستيعاب 17 ألف و247 طالب وطالبة، وتجهيز 24 مدرسة صناعية وصناعية مهنية لاستيعاب 13 ألف 827 طالب وطالبة، و10 مدارس تعليم فنى زراعي لاستيعاب 5 آلاف و473 طالب وطالبة، و9 مدارس فنية تجارية ومدرستان فندقية لاستيعاب 8 آلاف و441 طالبًا وطالبة.



تواصل حركة توافد التلاميذ على المدارس، بمحافظة الأقصر، انتظامها لليوم الثاني على التوالي، وذلك بمختلف المراحل التعليمية بدءً من الصف الأول الابتدائي حتى الثانوية العامة.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، في وقت لاحق، الانتهاء من تجهيزات المدارس لاستقبال التلاميذ لبدء العام الدراسي 2019- 2020، مشيرةً إلى أنه تمت إعادة حصر وتوزيع المقاعد المدرسية وتسليم كافة مديري الإدارات التعليمية ومسئولي المدارس جميع احتياجات كل مدرسة من مخازن المديرية، بالإضافة إلى التأكيد على تسليم الطلاب الكتب دون فرض دفع المصروفات عليهم.وشهدت عدة من المدارس، خلال تنظيم طابور الصباح، القيام بعروض فنية حاملين أعلام مصر، وذلك لزرع الانتماء الوطني في نفوس التلاميذ مع بداية العام الدراسي الجديد.وأجرى الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدة جولات على عدد من المدارس، لمتابعة انطلاق أعمال العام الدراسي الجديد 2019-2020 من داخل الفصول، حيث اطمأن على انتظام المعلمين والطلاب من بداية الحصة الأولى، والتأكد من وصول الكتب الدراسية، مشددًا على توزيعها للطلاب بالكامل دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.وأوضح "عايد" أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة انتظام الدراسة وحل المشكلات التي تعوق العملية التعليمية أولًا بأول، والتأكد من أنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.