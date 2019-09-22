رئيس جامعة المنوفية يستقبل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا

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استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، اللواء أركان حرب حسام أنور مستشار الأكاديمية، قبل توجهه لإلقاء محاضرة عن القيادة وإدارة الأزمات، وذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المنوفية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا.



رحب "مبارك" باللواء حسام أنور في رحاب جامعة المنوفية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار دعم التعاون بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، لتبادل الخبرات المختلفة، واستضافة قيادات الأكاديمية في لقاءات مفتوحة مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب من الجامعة للحديث عن مختلف قضايا الأمن القومي.



حضر اللقاء المستشار طارق منصور، والدكتور أيمن حافظ عميد كلية الزراعة والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بالجامعة.



جدير بالذكر أن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، تقدم صفوف طلاب كلية التربية الرياضية لتحية العلم، في أول أيام العام الدراسي 2019/ 2020، مؤكدًا على أهمية زرع روح الوطنية والانتماء داخل الطلاب، وتوعيتهم بما تقوم به الدولة لتطوير التعليم والسعي بخطى كبيرة في طريق المستقبل.



كما وجه "مبارك" التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، وأهمية الالتزام من اليوم الأول بالمحاضرات بالكلية، التي تعد من الكليات المتميزة بالجامعة وما تضمه من تخصصات ومواهب متميزة يسطع نجمهم في مختلف الملتقيات الرياضية.



كما شدد رئيس الجامعة على أهمية الالتزام بالتقاليد الجامعية، والحفاظ على منشآت الكلية، والتحلي بالأخلاق العامة، والتواصل مع العميد وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.



رافق رئيس الجامعة المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وكان في استقباله الدكتور نعيم فوزي عميد الكلية والدكتور إبراهيم غريب والدكتور أشرف الخولي عميدا الكلية السابقان ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



كما هنأ الدكتور عادل مبارك، الدكتور أيمن حافظ لتوليه عمادة كلية الزراعة، والدكتور صبحي شرف لتوليه عمادة كلية التربية، متمنيًا لهما التوفيق في تأدية مهام عملهما، واستمرار العمل بروح الفريق الواحد لصالح الكلية والجامعة.