نصيحة من "الأرصاد" للمواطنين بشأن الملابس الشتوية (فيديو)

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرار في الأحوال الجوية للأسبوع الثالث على التوالي، ودرجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام على كافة أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد خاصة في فترة الصباح.



وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هناك فرص لتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، لافتًا إلى أن هناك نشاط للرياح على أقصى الساحل الشمالي الغربي، وعلى شمال وجنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية في غرب البحر الأبيض، وأيضًا في البحر الاحمر وخليج السويس.



واستبعد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود أي فرص لتساقط الأمطار رغم تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة الصغرى ما زالت ليست منخفضة بشكل كبير، ومن المبكر أن ننصح أولياء الامور بأن يرتدوا الأبناء الملابس الثقيلة أثناء توجههم للمدارس، والطقس الحالي يسمح بأن نقضيه بالملابس الصيفية التي نرتديها، لافتًا إلى أنه سوف يعلن عن المواعد الذي ينبغي على الأبناء ارتداء ملابس ثقيلة قبل مجيئه بأسبوع، مناشدًا قائدي أتوبيسات المدارس والحضانات بأن يتوخى أقصى درجات الحذر أثناء انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية في الصباح الباكر؛ حفاظًا على أرواح أبناءنا الطلاب.

