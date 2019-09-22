بهوت شورت وفستان شبه عاري.. 3 إطلالات جديدة لـ فيفي عبده على الانستجرام





وفي صباح اليوم، نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" 3 إطلالات جديدة لها، الأولى كانت مرتدية هوت شورت وبلوزة أوف شولدر، من على شاطئ البحر، وعلقت عليها قائلة: "من الساحل الشمالي بحبكم".









الفنانة فيفي عبده، واحدة من أكثر الفنانات تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" وعلى الرغم من تعرضها من الانتقادات من قبل متابعيها، بسبب ملابسها الجريئة ووصلات الرقص التي تقدمها إلا أنها لن تلتفت لتلك الانتقادات.