بهوت شورت وفستان شبه عاري.. 3 إطلالات جديدة لـ فيفي عبده على الانستجرام
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
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الفجر الفني
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الفنانة فيفي عبده، واحدة من أكثر الفنانات تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" وعلى الرغم من تعرضها من الانتقادات من قبل متابعيها، بسبب ملابسها الجريئة ووصلات الرقص التي تقدمها إلا أنها لن تلتفت لتلك الانتقادات.
وفي صباح اليوم، نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" 3 إطلالات جديدة لها، الأولى كانت مرتدية هوت شورت وبلوزة أوف شولدر، من على شاطئ البحر، وعلقت عليها قائلة: "من الساحل الشمالي بحبكم".
أما الإطلالة الثانية فكانت مرتدية فستان قصير، وعاري الصدر، وهي الإطلالة التي نالت عليها هجوما حادا من قبل متابعيها، حيث انهالت مئات التعليقات الناقدة لها على هذه الصورة.
وأخر إطلالة ظهرت بها فيفي عبده، كانت من خلال فيديو للالتقاط صورا لها ظهرت فيها مرتدية بلوزة أوف شولدر سوداء.
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