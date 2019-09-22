حفل استقبال لطلاب كلية الهندسة الجدد بجامعة جنوب الوادي بقنا

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد كأعضاء جدد في اسرة جامعة جنوب الوادي التي تغطي اكبر مساحة جغرافية بين الجامعات وتحتل موقعا متميزا في التصنيفات الدولية.





وأضاف رئيس الجامعة أن هناك مساحات للأنشطة الطلابية أسبوعيا، حيث تعد الجامعة مقر المجلس العربي للأنشطة الطلابية وتنظم العديد من القاءات القمية على مدار العام.



وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الهندسة حققت العديد من المراكز المتقدمة في مختلف الأنشطة مثل سباقات السيارة الهجين وحث الطلاب على ضرورة الانتظام في العملية التعليمية للحفاظ على التفوق والمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرحلات والأسر الطلابية.



وشهد حفل الاستقبال الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة والدكتور محمد عطيه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية بمبنى كلية الهندسة بالحرم الجامعي وجولة تفقدية بكلية التجارة بحضور الدكتور محمود عبد الرازق عميد الكلية.



رئيس الجامعة يحذر من ممارسة العمل السياسي في الجامعة





وفي سياق آخر، قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة ليست مكانًا لممارسة السياسة والأحزاب، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى سياسات الدولة.



وأشار خلال حضوره حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الصيدلة، للطلاب أن الحضور والانضباط دورهم كما أن دور الجامعة تقديم طالبها في صورة منتج جيد يفخر به الوطن.



إعداد مواطن صالح:



وأكد رئيس الجامعة أن هدف الجامعة هو إعداد مواطن صالح متخصص من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية لبناء وتكوين شخصية الطالب، وأشار إلى أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية أفردت ساعتين فراغ يوم الأحد من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.



أهمية المشاركة في الأنشطة:



وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها الجامعة ونصح طلاب الكلية بمواصلة تفوقهم الدراسي بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية.



تحقيق التطور المنشود:



وتحدث الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة، عن أهمية مواصلة الدعم للكلية من أجل تحقيق التطور المنشود حتى يكون للكلية مكانها المتميز بين كليات الصيدلة وبخاصة بعد تطبيق نظامها الجديد الذي سيصبح فيه دور الصيدلي هو صناعة الدواء.



شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الهندسة للعام الجامعي 2019 – 2020 م.