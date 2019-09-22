ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حفل استقبال لطلاب كلية الهندسة الجدد بجامعة جنوب الوادي بقنا

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 11:18 ص
Advertisements
حفل استقبال لطلاب كلية الهندسة الجدد بجامعة جنوب الوادي بقنا
اللقاء
Advertisements
طباعة
بسام عبدالحميد
 
Advertisements
شهد الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الهندسة للعام الجامعي 2019 – 2020 م.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد كأعضاء جدد في اسرة جامعة جنوب الوادي التي تغطي اكبر مساحة جغرافية بين الجامعات وتحتل موقعا متميزا في التصنيفات الدولية.

وأضاف رئيس الجامعة أن هناك مساحات للأنشطة الطلابية أسبوعيا، حيث تعد الجامعة مقر المجلس العربي للأنشطة الطلابية وتنظم العديد من القاءات القمية على مدار العام.

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الهندسة حققت العديد من المراكز المتقدمة في مختلف الأنشطة مثل سباقات السيارة الهجين وحث الطلاب على ضرورة الانتظام في العملية التعليمية للحفاظ على التفوق والمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرحلات والأسر الطلابية.

وشهد حفل الاستقبال الدكتور جمال تاج عبد الجابر عميد كلية الهندسة والدكتور محمد عطيه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية بمبنى كلية الهندسة بالحرم الجامعي وجولة تفقدية بكلية التجارة بحضور الدكتور محمود عبد الرازق عميد الكلية.

رئيس الجامعة يحذر من ممارسة العمل السياسي في الجامعة

وفي سياق آخر، قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، إن الجامعة ليست مكانًا لممارسة السياسة والأحزاب، مؤكدًا أن الجامعة تتبنى سياسات الدولة.

وأشار خلال حضوره حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الصيدلة، للطلاب أن الحضور والانضباط دورهم كما أن دور الجامعة تقديم طالبها في صورة منتج جيد يفخر به الوطن.

إعداد مواطن صالح:

وأكد رئيس الجامعة أن هدف الجامعة هو إعداد مواطن صالح متخصص من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية لبناء وتكوين شخصية الطالب، وأشار إلى أن اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية أفردت ساعتين فراغ يوم الأحد من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

أهمية المشاركة في الأنشطة:

وأكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية التي تنظمها الجامعة ونصح طلاب الكلية بمواصلة تفوقهم الدراسي بجانب المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية.

تحقيق التطور المنشود:

وتحدث الدكتور أشرف أبو الوفا، عميد كلية الصيدلة، عن أهمية مواصلة الدعم للكلية من أجل تحقيق التطور المنشود حتى يكون للكلية مكانها المتميز بين كليات الصيدلة وبخاصة بعد تطبيق نظامها الجديد الذي سيصبح فيه دور الصيدلي هو صناعة الدواء.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status