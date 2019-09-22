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صحف مدريد تسخر من ميسي بعد فضيحة برشلونة

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
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صحف مدريد تسخر من ميسي بعد فضيحة برشلونة
برشلونة
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سخرت صحف مدريد الموالية للنادي الملكي من هزيمة فريق برشلونة يوم أمس أمام فريق غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.


وفشل برشلونة في تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار أمام غرناطة بالرغم من مشاركة نجومه الأساسيين في المباراة على رأسهم ليونيل ميسي الذي حل بديلاً في الشوط الثاني.


وسخرت صحيفة “آس” الإسبانية والمعروفة بانتمائها لريال مدريد من برشلونة بعد فضيحة ملعب غرناطة وعنونت: ” حتى مع ميسي”، في إشارة إلى الهزيمة في ظل تواجد النجم الأرجنتيني العائد لتوه من الإصابة.


وتعرض برشلونة للخسارة الثانية هذا الموسم في الليجا، بعدما نجح أتليتك بلباو في تحقيق الانتصار على ملعب سان ماميس بهدف رائع لأدوريز.


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