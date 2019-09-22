صحف مدريد تسخر من ميسي بعد فضيحة برشلونة

سخرت صحف مدريد الموالية للنادي الملكي من هزيمة فريق برشلونة يوم أمس أمام فريق غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.









وفشل برشلونة في تحقيق نتيجة جيدة خارج الديار أمام غرناطة بالرغم من مشاركة نجومه الأساسيين في المباراة على رأسهم ليونيل ميسي الذي حل بديلاً في الشوط الثاني.



