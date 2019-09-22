أسعار اللحوم اليوم 22-9-2019.. السعر يستقر والطلب يتراجع

أسعار اللحوم

شهدت اسعار اللحوم حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الاحد 22-9-2019، ويتزامن مع ذلك حالة من انخفاض القوى الشرائية على اللحوم بمختلف انواعها وننشر فيما يلي اخر تحديث لاسعار اللحوم في الاسواق وجاءت على النحو التالى:





اسعار اللحوم اليوم في مصر

تشهد اسعار اللحوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم نتيجة لتراجع حالة العرض والطلب على اللحوم، حيث سجل سعر كيلو البتلو ما بين 110 إلى180 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن، ما بين110 إلى 180 جنيهًا فيما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 100 إلى 175 جنيهًا، بينما وتراجع سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة مسجلا ما بين 75 إلى 170 جنيهًا، وسجل كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 95 إلى 160جنيهًا وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز الصغير ما بين 100 إلى 170 جنيهًا بينما بلغ سعر لحم الكندوز الكبير، ما بين 70 إلى 165 جنيهًا.





اسعار اللحوم المستوردة

سجل سعر كيلو اللحم البرازيلي نحو 70 جنيها.

سجل سعر كيلو اللحم السودانى نحو 85 جنيها.





أسعار اللحوم اليوم

استقرت اسعار اللحوم في مصر اليوم الأحد 22-9-2019، وتشهد اسعار اللحوم في محلات الجزارة حالة من الاستقرار منذ انتهاء عيد الاضحى الماضي:





لحم الكندوز 100 – 120 جنيه

لحم البتلو 120- 140 جنيه

لحم الضأن 120- 135 جنيه

لحم الجاموس 130 – 160 جنيه

لحم الجملي 100 – 120 جنيه

اللحم المستورد البرازيلي 75 – 85 جنيه

اللحم المستورد السوداني 75 – 85 جنيه

اللحم الضأن المستورد 60 – 80 جنيه







