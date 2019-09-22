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"محتاجة تدخل جراحي".. تفاصيل جديدة حول أزمة هنا زاهد الصحية (صورة)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:24 ص
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محتاجة تدخل جراحي.. تفاصيل جديدة حول أزمة هنا زاهد الصحية (صورة)
هنا الزاهد وأحمد فهمي
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شيماء الشاهيني
 
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كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة حول حالة زوجته الفنانة هنا الزاهد، الصحية، حيث ألمت بها أزمة كبيرة يوم الجمعة الماضية، استلزمت نقلها للمستشفى.

وأوضح "فهمي" أن زوجته محتاجة لتدخل جراحي، إن لم تتحسن حالتها خلال 3 أيام، وكتب ذلك قائلا: "شكرا لكل الناس اللى بتسأل على هنا و معلش مش عارف ارد على كل الناس لانى كنت محتاس لوحدى .. الموضوع اننا فى المستشفى هنا فى صنغافورة و هنقعد تلات تيام تحت الملاحظة و لو محصلش تحسن هيبقى فى جراحة".

وأضاف: " الموضوع بايخ و مفاجىء بس بشكر د اشرف زكى فعلا .. و الدكاترة المصريين د اشرف ابو الهوا و د احمد نجم اللى متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا .. و بشكر معالى السفير محمد ابو الخير اللى واقف معانا جامد هو و المصريين فى السفارةو على رأسهم ا محمد زغلول و طبعا ا ضياء محمد كامل اللى واقف جنبى جامد من مصر ... انشاء الله خير".


محتاجة تدخل جراحي.. تفاصيل جديدة حول أزمة هنا زاهد الصحية (صورة)
كان الفنان أحمد فهمي، نشر صورة لزوجته الفنان هنا الزاهد، وذلك خلال تواجدها في المستشفى، حيث كشف تفاصيل مرضها وأنهم منذ أيام في المستشفى، معربًا عرب عن استيائه بسؤال الجميع عن حياتهم الشخصية.

وعلق على الصورة التي نشرها عبر "إنستجرام": "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زي دي خالص ولا عمري كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زى دي وبقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس إحنا برا مصر أنا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتي رحنا لتالت مرة عشان تعبت تاني جدًا".

وأضاف: "بجد فى ناس مركزة أوي أوي أوي معانا لدرجة ‘ن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسئلوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلي في شغل هنا والغريب ان فى بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية.. بجد شكرًا جدًا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين أرجوكم الحياة مش ناقصة.. إحنا في شهر العسل و بايتين أهو فى المستشفى".

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