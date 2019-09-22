"محتاجة تدخل جراحي".. تفاصيل جديدة حول أزمة هنا زاهد الصحية (صورة)





وأوضح "فهمي" أن زوجته محتاجة لتدخل جراحي، إن لم تتحسن حالتها خلال 3 أيام، وكتب ذلك قائلا: "شكرا لكل الناس اللى بتسأل على هنا و معلش مش عارف ارد على كل الناس لانى كنت محتاس لوحدى .. الموضوع اننا فى المستشفى هنا فى صنغافورة و هنقعد تلات تيام تحت الملاحظة و لو محصلش تحسن هيبقى فى جراحة".





وأضاف: " الموضوع بايخ و مفاجىء بس بشكر د اشرف زكى فعلا .. و الدكاترة المصريين د اشرف ابو الهوا و د احمد نجم اللى متابعين من مصر الحالة مع الدكاترة هنا .. و بشكر معالى السفير محمد ابو الخير اللى واقف معانا جامد هو و المصريين فى السفارةو على رأسهم ا محمد زغلول و طبعا ا ضياء محمد كامل اللى واقف جنبى جامد من مصر ... انشاء الله خير".









كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة حول حالة زوجته الفنانة هنا الزاهد، الصحية، حيث ألمت بها أزمة كبيرة يوم الجمعة الماضية، استلزمت نقلها للمستشفى.