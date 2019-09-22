طلاب وافدون يؤدون الصلاة بمنطقة اللسان في دمياط



وعلى صعيد آخر، رأت محافظ دمياط فى مدينة رأس البر مستقبلا كبيرا نحو تحقيق التنمية السياحية خاصة مع تميز موقعها الفريد والذى يطل على البحر الأبيض المتوسط وغرب ضفة نهر النيل الشرقية، فقد تابعت الدكتورة منال عوض باهتمام بالغ منذ توليها مهام عملها أعمال التشطيبات النهائية بفندق اللسان والذى يعد أول فندق ٥ نجوم بمنطقة الدلتا ويقام على مساحة ٤٢٠٠م٢ ويضم ١٤٢ غرفة و١٥ جناح بالإضافة الى ٤ قاعات للاحتفالات والمؤتمرات ومطاعم وكافيتريات حيث تديره كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة الفنادق "شتيجنبرجر"، فضلا عن مشروعات التنسيق الحضارى برأس البر وتطوير مدخل المدينة وكذلك عددا من الشوارع والأسواق الرئيسية بها، إذ ياتى فى مقدمتها شارع النيل والذى كان يكتظ بصور متعددة من الإشغالات والباعة الجائلين، حيث تم رفع كافة الإشغالات وتطوير الشارع حتى يتناسب مع مكانته كممشى سياحى بإنشاء مقاعد جديدة بتصميم حضارى مميز وتوحيد واجهات المحال التجارية وتركيب بلاطات انترلوك، وأخيرًا وليس آخرا مشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بالمنازل المطلة على نهر النيل بمدينة عزبة البرج بشكل مميز يعكس مظهرا خلابا على الضفة المقابلة برأس البر.





تعد مدينة رأس البر بدمياط أحد أشهر مصايف الجمهورية وتشهد إقبال من المصطافين من كافة المحافظات، كما أنها تضم منطقة اللسان الآثرية، وهو ما دفع عدد من الطلبة الوافدين من دول شرق آسيا، بأداء الصلاة في منطقة اللسان الآثرية بمدينة رأس البر بدمياط كرسالة سلام للعالم أجمع.يذكر أن هؤلاء الطلبة أتوا من دول شرق آسيا، للدراسة في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وقاموا بدعوة الوفود لزيارة مصيف رأس البر بدمياط، ومشاهدة الطبيعة الساحرة به، حيث أن منطقة اللسان هي منطقة ساحرة يلتقي فيها الماء العذب بالماء المالح وبها فنار رأس البر وبها العديد من المشروعات السياحية مثل فندق شتايجنبيرج أول فندق ٥ نجوم في منطقة الدلتا، حيث يعد فندق شتاينجبرجر بدمياط أو كما يشتهر بفندق اللسان بدمياط، فندقا عالميا على أرض مصرية ويتنافس الفنادق العالمية، بعد أن توقف العمل بالفندق لمدة قاربت على ٩ سنوات.وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق أعمال التشطيب الخاصة بفندق اللسان برأس البر ليصبح جاهزا للتشغيل العام المقبل مما يعتبر اضافة سياحية كبيرة لمنظومة السياحة بمحافظة دمياط لما يتميز من موقع عالمى ليس له مثيل وخاصة وأن الفندق محصورا بين البحر المتوسط ونهر النيل وتطل كل غرفة على النيل والبحر فى آن واحد فضلا عن وجود مجمع تجارى ومطاعم وأماكن انتظار السيارات وحمام سباحة.