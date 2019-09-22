ريال مدريد وإشبيلية في الاختبار الأخير لزيدان









يدخل فريق ريال مدريد مباراة اليوم وليس أمامه سوي تحقيق الانتصار لتعويض خيبة آمل السقوط أمام باريس سان جيرمان الفرنسية بثلاثية نظيفة في الجولة الاولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.









ويسعي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عبور محطة إشبيلية الصعبة لاستعادة الثقة وكسب احترام الجماهير بعد الانتقادات التي تلقها بالفترة الماضية عقب الهزيمة في دوري الأبطال.









ولعل مواجهة إشبيلية هي الاختبار الأخير لزيدان حال سقوط ريال مدريد من جديد، فهناك أصوات بدأت تطالب بإقالة المدرب وتعيين آخر لانتشال الملكي من السقوط وتصحيح الأوضاع داخل الفريق.









على الجانب الآخر يدخل إشبيلية اللقاء وسط جماهيره بهدف الانتصار مستغلاً عامل الأرض والجمهور، كما أن مدربه جولين لوبيتيجي يسعي للانتقام من ريال مدريد وتحقيق الانتصار بعد إقالته السابقة من تدريب الفريق على يد فلورنتينيو بيريز.

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم على فريق إشبيلية ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.