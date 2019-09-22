بدرية طلبة تواجه أزمة مع إدارة موقع الـ Instagram





وعلقت على الفيديو قائلة: "حصل معايا حاجة غريبة كنت حاطة بوست عبارة عن فيديو ومعلومات عن الراجل اللى عذب بنته فجأة ملقتش البوست قولت يمكن اتشال من عند كل الناس اللى منزلينه لاقيته اتشال من عندي انا بس جد يفهمني ادارة الانستجرام ممكن تتدخل وتحذف حاجة من على صفحة حد



ولو ده حصل اشمعنى اتشال من عندي انا بس"









كشفت الفنانة بدرية طلبة، أنها تعرضت لموقف غير مفهوم من إدارة موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" حيث تفاجئت بحذف منشور، عن والد الطفلة الرضيعة الفلسطيني، نشرته عبر حسابها الخاص بالانتسجرام، على الرغم من حذف الفيديو من باقي الحسابات الأخرى.