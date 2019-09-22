ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدارس البحر الأحمر تستقبل 107 آلاف طالب وطالبة في أول يوم دراسي

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
Advertisements
مدارس البحر الأحمر تستقبل 107 آلاف طالب وطالبة في أول يوم دراسي
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
بدأت الدراسة، اليوم الأحد، في مدارس إدارات البحر الأحمر التعليمية المختلفة، وشهدت معظم المدارس،فعاليات عديدة في استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، منها توزيع البلونات على تلاميذ المراحل التعليم الأساسى والحلوى.

وقالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مدارس المحافظة استقبلت 107 آلاف طالب وطالبة في 173 مدرسة على مستوى المحافظة، إضافة إلى مرحلة رياض الأطفال للصف الأول والثاني.

ومن جانبها قامت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، بحضور الطابور الصباحي لمدرسة الميناء الثانوية المشتركة.

وفي كلمتها أكدت النائبة، على أن التعليم هو أساس بناء الشعوب والمجتمعات، وأن طالبي العلم هم النواة الحقيقية لتكوين وطن ناجح، وشددت على الطلاب على ضرورة بذل قصارى جهدهم في تلقي العلم والتحصيل الدراسي.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر، قد أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مدارس البحر الأحمر العام الدراسي الجديد اخبار مصر
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد
-
x
15:00
-
مانشستر يونايتد
كريستال بالاس
-
x
15:00
-
وولفرهامبتون
آرسنال
-
x
17:30
-
أستون فيلا
تشيلسي
-
x
17:30
-
ليفربول
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
12:00
-
ريال مايوركا
إسبانيول
-
x
14:00
-
ريال سوسييداد
فالنسيا
-
x
16:00
-
ليجانيس
أتلتيك بيلباو
-
x
18:30
-
ديبورتيفو ألافيس
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي
بولونيا
-
x
15:00
-
روما
ليتشي
-
x
15:00
-
نابولي
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
فورتونا دوسلدورف
آينتراخت فرانكفورت
-
x
18:00
-
بوروسيا دورتموند
الدوري المصري الممتاز
أسوان
-
x
15:00
-
مصر المقاصة
الانتاج الحربي
-
x
17:30
-
نادي مصر
وادي دجلة
-
x
17:30
-
طنطا‏
المصري البورسعيدي
-
x
20:00
-
حرس الحدود
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
-
x
15:00
-
ليل
ليون
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان

DMCA.com Protection Status