مدارس البحر الأحمر تستقبل 107 آلاف طالب وطالبة في أول يوم دراسي

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بدأت الدراسة، اليوم الأحد، في مدارس إدارات البحر الأحمر التعليمية المختلفة، وشهدت معظم المدارس،فعاليات عديدة في استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، منها توزيع البلونات على تلاميذ المراحل التعليم الأساسى والحلوى.



وقالت نورا كامل فاضل مديرية مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن مدارس المحافظة استقبلت 107 آلاف طالب وطالبة في 173 مدرسة على مستوى المحافظة، إضافة إلى مرحلة رياض الأطفال للصف الأول والثاني.



ومن جانبها قامت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، بحضور الطابور الصباحي لمدرسة الميناء الثانوية المشتركة.



وفي كلمتها أكدت النائبة، على أن التعليم هو أساس بناء الشعوب والمجتمعات، وأن طالبي العلم هم النواة الحقيقية لتكوين وطن ناجح، وشددت على الطلاب على ضرورة بذل قصارى جهدهم في تلقي العلم والتحصيل الدراسي.



يذكر أن محافظة البحر الأحمر، قد أعلنت الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.



