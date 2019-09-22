اسعار الحديد اليوم 22-9-2019
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
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اسعار الحديد اليوم
استقرت اسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الأحد 22-9-2019 وتشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك على خلفية استقرار اسعار خام البيليت العالمى، وننشر من خلال هذا التقرير أخر تحديث لأسعار الحديد اليوم وجاءت على النحو التالى:
اسعار الحديد اليوم في مصر
تراوحت اسعار الحديد اليوم في الأسواق ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.
اسعار الحديد في مصر اليوم 22-9-2019
سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.
اسعار الحديد اليوم في الاسواق اليوم
اسم الشركة
المنتج
اعلى سعر
اقل سعر
حديد عز
عز
11900 جنيه
11880
حديد المصريين
المصريين
11900
11880
حديد بشاى
بشاى
11800
11800
الوطنية للطلب
الوطنية
11850
11830
حديد عطية
عطيه
11850
11800
حديد المراكبي
المراكبي
11800
11800
حديد الكومى
الكومى
11750
11740
حديد المعادى
المعادى
11600
11600
حديد بيانكو
بيانكو
11550
11500
حديد العشرى
العشري
11550
10150
حديد اكتوبر
اكتوبر
11525
10150
حديد الجارحى
الجارحى
11525
9750
حديد الوطنية
الوطنية
10100
9750
حديد اركو
اركو
10100
9750
حديد مصر ستيل
مصر ستيل
9800
11650
حديد الجيوشي
الجيوشي
11650
11650
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