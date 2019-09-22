خبراء يؤكدون: اقتصاد إيران على شفا الانهيار
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
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- خبراء يؤكدون: اقتصاد إيران على شفا الانهيار
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