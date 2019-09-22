كيف تتعامل مع الإحباط؟

Advertisements

• تعريف الإحباط

افترض أنك تريد قضاء يوم عطلة من أجل الانضمام إلى رحلة تخييم مع أصدقائك ولكن رئيسك في العمل رفض وأجبرك على العمل في ذلك اليوم. في هذه الحالة، سوف تشعر بالإحباط، وهو الشعور الذي تشعر به عندما يمنعك شيء من الوصول إلى هدف مهم لك.



يحدث الإحباط نتيجة لإيجاد عقبة تمنعك من القيام بما تنوي فعله. يمكنك أيضًا أن تشعر بالإحباط والتوتر عندما يكون لديك الكثير من العمل الذي يتعين عليك القيام به وانت لا تمتلك الوقت الكافي لإنهائه.



على سبيل المثال، الطلاب الذين يبدأون المذاكرة قبل أيام قليلة من الامتحان يعانون دائمًا من الإحباط والإجهاد أكثر من غيرهم بسبب أسلوب حياتهم المزدحم.



• الإحباط والاكتئاب

من غير المرجح أن يكون لفترات الإحباط القصيرة الأجل تأثير طويل المدى عليك، ولكن إذا اعاق شيء ما الطريق لخططك طويلة الأجل لفترة طويلة من الوقت، فقد تصاب بالاكتئاب.



في هذه الحالة، قد يتحول الإحباط المطول إلى اكتئاب. عندما يريد شخص ما تحقيق هدف معين ولكنه يفشل في تحقيقه لفترة طويلة من الوقت، فقد ينتهي به الأمر إلى الاكتئاب.



هذا هو السبب في أن التعامل مع الإحباط في المراحل المبكرة أمر بالغ الأهمية لأنه يمكن أن يتحول إلى نوع من المشاعر السيئة في وقت لاحق إذا تم تركه دون علاج.



• الإحباط والعدوانية

يمكن أن تكون العدوانية نتيجة الإحباط. إذا أجبرك رئيسك على العمل في عطلتك فقد تجد نفسك تتعامل بعنف مع زملائك أو قد تتصرف بعنف تجاه أطفالك في ذلك اليوم.



لأنه لا يمكنك الصراخ في وجه رئيسك في العمل، يسيطر عدوانك عليك حتى تتخلص منه في مكان آخر.



لا تغضب أبدًا من الأشخاص الذين لم يزعجوك، بل تعلم كيفية توجيه إحباطك بشكل صحيح من خلال فهم الأسباب الرئيسية وراء ذلك. ليسعليك أن تصرخ بوجه رئيسك في العمل ولكن يمكنك أن تتعلم كيف تكون حازمًا حتى لا تعود إلى المنزل وانت شاعر بالإحباط.



• التعامل مع الإحباط

كلما قلت مرونتك كلما شعرت بالإحباط. لهذا السبب فإن الأشخاص العنيدين أكثر عرضة للإحباط من الآخرين.



يتعلق الامر بعدم قدرتك على التخلي عن الأشياء التي تزيد من إحباطك. أنا لا أطلب منك التخلي عن أهدافك، لكنني أطلب منك البحث عن مسار بديل إذا علقت بمسار واحد.



بدلًا من الشعور بالإحباط، حاول البحث عن طريقة أخرى لتحقيق نفس الهدف. كن مثل الماء واتخذ شكل أي حاوية تجد نفسك فيها. يحدث الإحباط في بعض الأحيان نتيجة للتفكير بأن هناك طريقة واحدة فقط ممكنة لعمل شيء ما وهذا هو عكس المرونة الكاملة.



دعنا ننفذ هذه الخطوات في خطة عملية:

1- تحديد الحواجز: عندما تكون على دراية بالحواجز التي تمنعك من الوصول إلى أهدافك المهمة، ستكون أكثر استعدادًا للتعامل مع الإحباط

2- اعرف ما يهمك حقًا: كثير من الناس لا يدركون حتى أهدافهم ونتيجة لذلك يشعرون بالإحباط بسهولة. معرفة ما يهمك حقًا هو خطوة أساسية للتعامل مع الإحباط

3- اعمل دائمًا خطة احتياطية: إن وجود خطة احتياطية يمكن أن يقلل من الإحباط الذي تواجهه عندما لا تعمل خطتك الرئيسية

4- تنفيذ الخطة الاحتياطية في أسرع وقت ممكن: بمجرد حدوث مشكلة مع الخطة الرئيسية نفذ الخطة الاحتياطية. سيمنعك هذا الإجراء من الإحباط لفترات طويلة من الزمن

5- تطوير المزيد من المهارات: يحدث الإحباط أحيانًا نتيجة لنقص بعض المهارات الحياتية. إذا واجهتك مشكلة ولكنك لم تعرف ما يجب عليك فعله فسوف تشعر بالإحباط بسهولة

6- لا تؤخر الحلول: أحد الأسباب الرئيسية للإحباط هو تأخير حلول المشاكل المهمة. محاولة إضاعة الوقت يمكن أن يزيد من مستويات الإحباط لديك





