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خبير أمني لـ المواطن: "فكر قبل ما تشير.. متخرمش السفينة" (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
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خبير أمني لـ المواطن: فكر قبل ما تشير.. متخرمش السفينة (فيديو)
عادل العمدة
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن نشر الأكاذيب والشائعات وتشويه الرمز تعد أحد الأدوات الممنهجة لجماعة الإخوان لبث الفرقة وإشاعة حالة من عدم الاستقرار في المجتمع المصري.

وأشار "العمدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن التنظيمات الإرهابية تحولت إلى "السوشيال ميديا" لتنفيذ خطتهم حتى يصلوا إلى أكبر نسبة من الشعب المصري، حيث أن 48% من الشعب المصري يستقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الإعلام عليه دور كبير في مواجهة أكاذيب جماعة الإخوان، واستعراض الانجازات التي حققتها الدولة حتى تكون أكبر رد على شائعات الإخوان، مشددا على ضرورة أن يحرص المواطن المصري أن يستقي معلوماته من مصدر موثوق منه، معقبا: "فكر قبل ما تشير أي معلومة حتى لا تكون عجينة لينة في يد أعدائنا، ومتخرمش السفينة اللي كلنا فيها".

ونوه بأن وجود معلومات صحيحة أمام المواطن ستجعله لا يلجأ إلى مصادر المعلومات المغلوطة، ولا يكون أداة في يد الغير لهدم الدولة المصرية، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية تستهدف مصر في المناسبات حيث يتواجد الرئيس السيسي خارج مصر، وبداية العام الدراسي، فضلا عن إقامة مباراة هامة، ومن ثم كانت الأرض خصبة لهم لاستغلال المشهد، والظهور لبث أكاذيبهم، لافتا إلى أنهم استغلوا احتفالات المصرين بنتيجة مبارااة الأهلي والزمالك على أنها مظاهرات.
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المزيد عن: عادل العمدة التوك شو اخبارمصر إكسترا نيوز
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