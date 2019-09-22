طريقة سهلة لعمل الأندومي في المنزل

Advertisements

نسمع عن الكثير من الأضرار في الإندومي وما تسببه من مشاكل صحية بسبب المواد الحافظة ومحسنات الطعم، طريقة التخزين الخاطئة، ورغم هذا يتناول الكثير من الناس الإندومي لأنها سهلة التحضير وليس لديهم خيار آخر، كما يشتهونها كأي وجبة يحبون تناولها، على الرغم متسببه من مشاكل صحية بسبب المواد الحافظة.



وتكمن مشكلة الاندومي الجاهزة في انه يوضع عليها نسبة عالية من محسنات الطعام التي توازن بين الطعم الحلو والحار والمالح، كما يوجد بها المواد الحافظة التي تحافظ على نكهة وطعم الوجبة لمدة أطول، ولكن هذا يسبب العديد من المشاكل منها الصداع وحساسية الجلد.



ويمكن عمل الاندومي في المنزل بطريقة سهلة الصنع في وهي مفيدة للأطفال وتكاليفها أقل والمكونات بسيطة، وذلك عن طريق تحضير كلا من: نصف كيلو مكرونة إسباجتي، ويمكن استبدالها بالشعرية أو المخروطة” القدوسية وتسمى بالرشتة في الجزائر”، مكعب مرقة دجاج. ملقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار بعد طحنه. ملعقة صغيرة من الثوم المجفف بعد طحنه. ملعقة صغيرة من البصل المجفف بعد طحنه. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة كبيرة من زيت الطعام (حسب الكمية).



خطوات التحضير: ضعي إناء على النار وأضيفي إليه الماء والمكرونة، بكميات كبيرة بحيث يغطي الماء المكرونة. ضعي المكونات على الماء مثل الملح والكمون والفلفل ومكعب مرقة الدجاج وملعقة من الزيت.



في هذا الوقت ضعي المقلاة على النار وضعي عليها ملعقة من الزيت وملعقة من الشطة ومكعب مرقة دجاج، وأضيفي إليها بودرة الثوم وبودرة البصل، وقومي بخلطهما معًا. بعد الانتهاء من سلق المكرونة ضعي البهارات عليها وقومي بتقليب المكونات جيدًا، وقدمي الإندومي وهي ساخنة.



يمكنك سلق دجاج وتقطيعه إلى شرائح أو استبداله بالمشروم أو اللحم ووضعه مع الإندومي الساخنة لتستمعي بوجبة صحية وبسيطة ومعدة في المنزل.



أهم المخاطر الصحية للمواد الحافظة الصناعية



للمواد الحافظة المتنوعة تأثيرات عديدة على جسم الإنسان، حتى أن الدراسات لا تزال تبحث طيلة الوقت بمدى خطورتها وتعمل على منعها من الأسواق، أهم الأمراض التي قد تؤدي إليها المواد الحافظة:



1- زيادة خطر الإصابة بالسرطان

قد يكون السرطان مرض العصر، حيث أن بإمكانه أن يفتك بكل أعضاء الجسم تقريبا، وفي الحقيقة فإنه واحد من أهم الأمراض التي قد تنجم عن المواد الحافظة.



2- مشاكل فرط الحركة والنشاط عند الأطفال

يبدو أن مشاكل فرط الحركة والنشاط عند الأطفال قد تكون أيضا ناجمة عن استحلال المواد الحافظة في نظامهم الغذائي.



حيث تشير بعض الدراسات إلى زيادة في الحركة المفرطة لدى الأطفال في عمر 3 سنوات عند تناولهم الأطعمة التي تحتوي على مواد حافظة من نوع بنزوات الصوديوم. فيما سجل الاطفال إنخفاضا ملحوظا بالحركة بمجرد توقفهم عن تناولها.



تجدر الإشارة هنا إلى كون بنزوات الصوديوم تستخدم عادة للحفاظ على الأطعمة والمشروبات الحمضية، لذا تستطيع إيجادها في المشروبات الغازية، المخللات والعصائر.



3- انخفاض صحة القلب

يصل تأثير المواد الحافظة أيضا حتى يهدد صحة قلبك.



حيث تشير الأبحاث إلى كون نيترات الصوديوم قد تتسبب في تضييق الأوعية الدموية فتقل نسبة ليونتها وتصبح أكثر صلابة، ما يهدد المستهلك بالإصابة بأمراض القلب المتنوعة.



4- السكري

تشير كلية هارفارد للصحة العامة، إلى كون نيترات الصوديوم من شأنها أن تؤثر على مدى معالجة الجسم للسكر، بالتالي قد تكون مسؤولة عن تطوير بعض أنواع السكري

