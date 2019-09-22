عاجل.. وصول الفريق التراس ووزير النقل مصنع سيماف
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:49 ص
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كريم وزيري
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وصل منذ قليل وزير النقل كامل الوزير، برفقة الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بصحبة سفير دولة المجر الصديقة، لتفقد المصنع ومكوناته الرئيسية ومنشأته التصنيعية، وتفقد خطوط إنتاج العربات والقطارات والبواجي التي تصنعها الهيئة.
وسنوافيكم بالتفاصيل...
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