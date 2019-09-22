نائب محافظ الإسماعيلية يشارك الطلاب طابور الصباح وتحية العلم (صور)





وانطلقت اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020 بالمحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية، واستعدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل جيد للعام الدراسي الجديد بتوفير الكتب وتجهيز المدارس وجداول الحصص، كما انتهت من عملية ترميم بعض المدارس التي كانت في حاجة إلى ترميم من خلال هيئة الأبنية التعليمية.

حرص المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور خالد خلف قبيص وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقدم محمد سمير المستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات التربية والتعليم، على حضور طابور الصباح وتحية العلم مع طلاب مدرسة المنار الخاصة للغات بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث وتكريم أبناء الشهيد البطل عمرو وهيب والشهيد البطل مصطفى الخياط وعدد من أبناء الشهداء.كما قام نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات بجولة ميدانية على عدد من المدارس الآخرى ومشاركة الطلاب حضور الصباح والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة وتكريم أبناء الشهداء بتلك المدارس.وقد تضمنت الجولة زيارة مدرسة الفاروق عمر الإعدادية وخلال الجولة أعطى نائب المحافظ توجيهات لمديرى المدارس والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بتثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بثقافة وآداب الحوار واحترام الرأى والرأى الآخر وبذل أقصى جهد لغرس روح الولاء والانتماء للوطن والجد والاجتهاد من أجل خلق جيل واعى يستطيع حمل راية هذا البلد وصناعة قادة المستقبل لمصر.