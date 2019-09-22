كيف تتحكم في غضبك؟



• اغسل وجهك: طريقة أخرى فعالة وسهلة لإدارة الغضب هي غسل وجهك. إذا شعرت بالغضب في مكان يمكنك فيه غسل وجهك فافعل ذلك. سوف يقلل هذا من غضبك ويجعلك تشعر بالهدوء.



• غير وضعك البدني: إذا غضبت وأنت واقف، فاجلس. إذا شعرت بالغضب أثناء الجلوس، فاستلقي. تغيير وضعك البدني هو أسلوب فعال آخر لإدارة الغضب يمكن إجراؤه في ثوانٍ وفي أي مكان



• الاسترخاء وإدارة الغضب: يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء على التحكم في معظم مشاعرك غير المرغوب فيها بما في ذلك الغضب. يساعدك الاسترخاء على الشعور بتحكُّم أكبر ويمكن أن يساعد في تقليل غضبك. تقنيات الاسترخاء بسيطة ويمكن تطبيقها في أي مكان وزمان. إذا مارست تقنيات الاسترخاء غالبًا ما يمكن أن تصبح جزءًا من ردك الطبيعي على الأحداث التي تثير مشاعرك غير المرغوبة.



• التحكم في مشاعرك الغاضبة: على عكس المعتقدات الشائعة، يمكن التحكم في العواطف بالفعل. على الرغم من أن المرحلة الأولية لعاطفة معينة قد تخرج عن نطاق السيطرة، فإن خيار الاستمرار في الشعور بهذه العاطفة أو نسيانها أمر متروك لك.



• العمل أو الرياضة: هناك طريقة أخرى فعالة للغاية لإدارة الغضب وهي العمل. لن تساعدك الرياضة على تقليل غضبك فحسب، بل ستلاحظ أيضًا أن أداءك سيكون أفضل بكثير مقارنة بأدائك في حالة طبيعية بسبب الطاقة المفرطة للغضب



هناك نوع آخر من الغضب، لا يمكن ملاحظته بسهولة، ولكن له بعض الآثار المميتة. يغضب بعض الناس دائمًا بسبب الأشياء التي حدثت لهم في الماضي.



الشخص الذي يخشى أن يثق في الآخرين هو في الواقع غاضب منهم. الرجل الذي يعتقد أن الحياة غير عادلة يغضب من الحياة نفسها.



هذا النوع من الغضب يتراكم داخل عقل الشخص ويدمر صحته دون أن يلاحظ ذلك. لا تركز فقط على التخلص من الغضب الفوري، بل تعلم أيضًا كيفية إطلاق سراح هذا الغضب الذي جمعته على مر السنين.





• إدارة الغضب والحزم: في حال كان غضبك نتيجة لانتهاك حقوقك، فلن يستطيع أي شيء التحكم في غضبك بشكل أفضل من تعلم كيفية المطالبة بحقوقك بشكل حازم. الحزم هو وسيلة التواصل التي تسمح لك بالدفاع عن حقوقك دون عنف أو عدوانية.