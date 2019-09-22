هكذا استقبلت مدارس العاشر من رمضان الطلاب في اليوم الأول للدراسة (صور)

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شهدت مدارس العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عددًا من مظاهر البهجة ومشاركة الأهالي أطفالهم في بدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال اصطحابهم وتقديم الهدايا لهم خلال اليوم الأول للدراسة، وذلك بعد توجيهات بارزة من جانب فاتن فتحي، مديرة الإدارة التعليمية بمدينة العاشر من رمضان.



واستقبلت مدارس الشرقية، في أول أيام الدراسة الرسمية بالمحافظة، مليون و600 ألف طالب وطالبة، بالأغاني الوطنية من قبل الإذاعة المدرسية، وحرصت العديد من المدارس علي توزيع الحلوي علي الطلاب.



ووضعت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، بإشراف رمضان عبد الحميد، وكيل أول الوزارة، خطة أمنية تتضمن وضع خدمات أمنية بمحيط المدارس عالية الكثافة، وتواجد لقسم العنف ضد المرأة بمحيط مدارس الفتيات لملاحقة المتحرشين.



كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قال إنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز عدد ( 28 ) مدرسة بنطاق دائرة المحافظة والتي توفر عدد 523 فصل دراسي جديد وبتكلفة إجمالية تبلغ 206 مليون و200 ألف جنيه، مؤكدًا على أن التعليم أهم ركائز التنمية والتقدم في المجتمعات وأن الدولة لا تألوا جهدًا لتنمية المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمدارس وتدريب وتأهيل المعلمين عليها، بالإضافةإلى بناء المدارس الجديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول. مشيرًا إلى ضرورة الإهتمام بإقامة المدارس بالمناطق الأكثرإحتياجًا بنطاق المحافظة.



أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير عدد 108 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتوفر عدد 2208 فصل دراسي جديد وبتكلفة مالية تبلغ 935 مليون جنيه، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 41 مدرسة بتكلفة تبلغ 45 مليون و500 ألف جنيه، مشددًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل.



وأصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة بضرورة التأكد من الإنتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس لضمان جاهزيتها لإستقبال الطلبة بالعام الدراسي الجديد 2019 2020 (الأبنية - الفصول الدراسية - الطرقات - حجرات الأنشطة دورات المياه - الأسوار) والتأكد من سلامة وكفاءة وصلات الإنترنت بمدارس التعليم الثانوي لتطبيق نظام التعليم الجديد.



وشدد المحافظ، علي حظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات وحظر إستغلال أسوار المدارس في إعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية ويتم إزالتها علي الفور مع كتابة تعليمات تحث علي التمسك بالمبادئ والسلوكيات والقيم الحميدة وغرس قيم المواطنة وروح الإنتماء والولاء للوطن من خلال الإلتزام بتحية العلم وأداء الطلاب للنشيد الوطني أثناء الطابور المدرسي.