بيفكرني بكفار قريش.. عبير صبري تعلق على فيديو "مُعذب الطفلة" الفلسطيني

من اسوأ اللحظات اللي في حياتي اللي شوفت فيها الفيديو ده لواحد مش قادره اقول عليه راجل ولا انسان ولا بني ادم ده واحد من اسوء مخلوقات ربنا بيفكرني بكفار قريش اللي كانوا بيؤدوا البنات بدفنهم احياء ..قسوه وحقاره شيطان متجرد من الرحمه ربنا بنتقم منه علي روؤس الاشهاد زي ما تعامل مع الطفله دي لو كان ابوها ارجو من السلطات ومنظمات حقوق الانسان او منظمه حمايه الطفل تدور عليه من اي بلد وتحاكمه علنا ....وتنقذ الطفله المسكينه دي من المريض ده ويدوها لامها او اي حد ارحم عليها من الشيطان ده 💔#abeersabry #abeer_sabry#AS#عبير_صبري