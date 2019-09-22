بيفكرني بكفار قريش.. عبير صبري تعلق على فيديو "مُعذب الطفلة" الفلسطيني
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:45 ص
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الفجر الفني
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استنكرت الفنانة عبير صبري، حادثة تعذيب طفلة رضيعة، على يد والدها، موضحة أنه لا يمت للإنسانية بصلة.
ونشرت عبير صبري، الفيديو عب حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت عليه قائلة: "من اسوأ اللحظات اللي في حياتي اللي شوفت فيها الفيديو ده لواحد مش قادره اقول عليه راجل ولا انسان ولا بني ادم ده واحد من اسوء مخلوقات ربنا بيفكرني بكفار قريش اللي كانوا بيؤدوا البنات بدفنهم احياء ..قسوه وحقاره شيطان متجرد من الرحمه ربنا بنتقم منه علي روؤس الاشهاد زي ما تعامل مع الطفله دي لو كان ابوها ارجو من السلطات ومنظمات حقوق الانسان او منظمه حمايه الطفل تدور عليه من اي بلد وتحاكمه علنا ....وتنقذ الطفله المسكينه دي من المريض ده ويدوها لامها او اي حد ارحم عليها من الشيطان ده ".
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من اسوأ اللحظات اللي في حياتي اللي شوفت فيها الفيديو ده لواحد مش قادره اقول عليه راجل ولا انسان ولا بني ادم ده واحد من اسوء مخلوقات ربنا بيفكرني بكفار قريش اللي كانوا بيؤدوا البنات بدفنهم احياء ..قسوه وحقاره شيطان متجرد من الرحمه ربنا بنتقم منه علي روؤس الاشهاد زي ما تعامل مع الطفله دي لو كان ابوها ارجو من السلطات ومنظمات حقوق الانسان او منظمه حمايه الطفل تدور عليه من اي بلد وتحاكمه علنا ....وتنقذ الطفله المسكينه دي من المريض ده ويدوها لامها او اي حد ارحم عليها من الشيطان ده 💔#abeersabry #abeer_sabry#AS#عبير_صبري
جدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو، لوالد طفلة رضيعة وهو يعذبها.
كشف محمد عطا أبو قطيبة، صديق الأب صاحب الفيديو المتدول لضرب الطفلة، تفاصيل الواقعة، وآخر التطورات بها، مؤكدا أنه يعرف الأب الذي ظهر في الفيديو منذ فترة، ويعرف أنه مصلي، وخير.
وقال "أبو قطيبة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إنه كان يطالع عددا من الفيديوهات وفوجىء بالفيديو المتداول، وشبه على شكل الأب حتى تأكد أنه صديق له، فلم يستطع تمالك نفسه، وتوجه على الفور إلى الأب إلى صاحب الفيديو.
وأشار إلى أن الأب كشف له عن أن الواقعة قديمة، وتعود لعام ونصف تقريبا، وكان يحاول أن يعلم طفلته الوقوف والمشي، منوها بأن زوجته ووالدة الطفلة هي من كانت تصوره، ولكن بينهما مشادات الفترة الأخيرة حيث غادرت المنزل منذ أسبوع، فقررت تسريب الفيديو كعقاب له.
وأضاف أن الأب كان يبكي، وفوجىء بنشر الفيديو بعد هذه المدة، كاشفا عن أنه قد قبض على الأب منذ ربع ساعة، مؤكدا أنه يجب محاسبة الأم معه، ليعق الإعلامي عمرو أديب، "زوجته مجرمة زيه.. وإزاي شافت بنتها بتضرب كده وسكتت، ودي طريقة تعليم مشي".
هذا وقد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات لأب يضرب طفلته والتي لا يتجاوز عمرها عام ونصف بعنف شديد على وجهها وجسدها، وسط بكاؤها بشدة دون أن يلتفت الأب لدموعها.
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