تعرف على التشكيل المتوقع لمواجهة ليفربول وتشيلسي
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 08:46 ص
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الفجر الرياضي
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عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الاحد، على مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه فريق ليفربول فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.
ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: ماتيب، فان ديك، روبرتسون، أرنولد.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فاينالدوم.
خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.
التشكيل المتوقع لتشيلسي:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: كريستنسن، توموري، إيمرسون، أزبيليكويتا.
خط الوسط: كانتي، كوفاسيتش، جورجينيو، ويليان.
خط الهجوم: بوليسيتش، أبراهام.
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