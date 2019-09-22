حالة نادرة.. سيدة تنجب طفلة بـ4 أرجل و3 أذرع

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شهدت مدينة تونك في الهند، حالة نادرة لسيدة هندية حيث أنجبت توأمين صبي وفتاة، ولدت الفتاة بثلاثة أذرع وأربعة أرجل بعد أن انضم إليها طفل آخر في الرحم أثناء شهور الحمل.



وتفصيلا، رُزقت راجو 24 عامًا بصبي وفتاة بعملية ولادة طبيعية في مستشفى بمدينة تونك في راجستان؛ ولد الصبي بحالة صحية وجسدية جيدة أما الفتاة فقد ولدت بشكل غريب، حيث لديها أربعة أرجل وثلاثة أيادي تغطي كامل صدرها وبطنها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقال الأطباء إن السيدة راجو كان لديها طفل ثالث في بطنها انضم لأحد شقيقيه واتحد معها في جسد واحد داخل الرحم، وهو ما نتج عنه تلك الحالة.



وعانت الطفلة بمجرد ولادتها من مشكلة في التنفس ووضعها الأطباء على جهاز للتنفس الصناعي وحالتها الآن أصبحت مستقرة وسيتم نقلها إلى مستشفى بإمكانات متطورة في جايبور لتشخيصها جراحيًا وحتى تتلقى العلاج المناسب حتى يحين موعد التدخل الجراحي.



وتعمل راجو وزوجها بادهولال غوجار عاملين أجرة يومية وكانا ينتطران أول طفل لهما؛ وذكرا أنهما لم يذهبا قط إلى أي طبيب لمتابعة الحمل أو إجراء الأشعة السينية ولم يعلما أبدًا أنهما سيرزقان بتوأم.



ويقول الأطباء المشرفون على حالة الطفلة الصغيرة إنهم يشعرون بالأسى تجاه الطفلة والتشخيص المبدئي يعطي أملًا أنه من الممكن إزالة هذه الأطراف جراحيًا.



وفي مصر وضعت سيدة طفلا برأسين وقلب واحد، حيث أكد وكيل وزارة الصحة في أسوان، إيهاب حنفي، قوله إن سيدة في العشرينيات من عمرها وضعت طفلا برأسين وقلب واحد بأحد العيادات الخاصة"، مضيفا أن "الطفل نقل إلى حضانة في إحدى المستشفيات بأسوان لمتابعة حالته الصحية".



وأشار حنفي إلى أن هذه الولادة تعد نادرة، لأن الطفل خرج برأسين وعمودين فقريين وأمعاء وقلب وجذع واحد.





وقال والد الطفل إنه زوجته البالغة من العمر 25 عاما، خضعت لعملية ولادة قيصرية، موضحا أن لديه طفلة أخرى تبلغ من العمر عاما، وقد جاءت إلى الدنيا بولدة طبيعية



خلال السنوات الأخيرة زادت الأخبار حول ولادة أطفال بأطراف زائدة، فما بين طفل صيني مولود بـ 4 أطراف زائدة ما بين أرجل وأذراع، وطفل أوغندي ولد أيضا بـ 8 أطراف زائدة،. يطلق على تلك الحالة هى التوأم الطفيلي، حيث تكون هناك أكثر من جنين داخل الرحم، ولكن الأضعف لا يمكنه العيش فيموت فتلتصق الأنسجة بالجنين الأخر وتتغذي على الطفل الكبير.



فى الغالب يعاني هؤلاء الأطفال من مشاكل خلقية وأمراض عقب الولادة، مثل مشاكل بالقلب، أو الالتهاب الرئوى، وفى هذه الحالة يتم التعامل مع تلك الأمراض أولا، ثم تهيئة الطفل وفحص حالته جيدًا، والتأكد من أن الأطراف الزائدة لا تنمو فى أماكن حيوية، ثم يتم دراسة المخاطر التى قد تترتب على استئصال هذه الأجزاء، إذا كانت حالته تسمح يتم اجراء الجراحة، وقد يتم إجراء عدة جراحات متتالية حسب حالة الطفل.

