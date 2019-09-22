توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الدراسة "صور"

إقبال كبير شهدته المدارس، في المحافظات المختلفة بمصر، في أول أيام العام الدراسي الجديد.





الطلاب توجهوا إلى المدارس رفقة أولياء أمورهم، للاطمئنان على أبنائهم في أول السنة الدراسية.

وانتظمت الدراسة، صباح اليوم الأحد فى 55 ألف مدرسة، بإجمالى قرابة 23 مليون طالب وطالبة.



