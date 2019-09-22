توافد الطلاب على المدارس في أول أيام الدراسة "صور"
الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:51 ص
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إقبال كبير شهدته المدارس، في المحافظات المختلفة بمصر، في أول أيام العام الدراسي الجديد.
الطلاب توجهوا إلى المدارس رفقة أولياء أمورهم، للاطمئنان على أبنائهم في أول السنة الدراسية.
وانتظمت الدراسة، صباح اليوم الأحد فى 55 ألف مدرسة، بإجمالى قرابة 23 مليون طالب وطالبة.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، إن العام الدراسي الجديد 2019- 2020، ينطلق في 21 سبتمبر 2019.
وانطلقت الدراسة لطلاب الصفوف الأولى: رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، في 11 سبتمبر الماضي.
وتاعب الوزير، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي يقل فيها العام الدراسي عن 100 يوم، ويفضل الأهالي بقاء أبنائهم في المنازل، بدلا من المدارس في حين أن دولا أخرى تصل فيها مدة الدراسة إلى 11 شهر، مثل اليابان: "إحنا كدا زودنا بس 10 أيام في بداية العام وهنزود عدد آخر في نهاية العام، يا ريت الأهالي ما يسحبوش ولادهم من المدارس".
وتبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي 111 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
أما أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، 104 أيام، بعد حذف أيام الجُمع والإجازات الرسمية.
بينما يبلغ أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي 94 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
في حين أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي 96 يومًا، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.
وبالرجوع لما سبق، يكون عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي كاملًا 205 أيام لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، و200 يوم من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، على أن تستمر إجازة نصف العام لمدة أسبوعين تبدأ من السبت 25 يناير 2019، وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2020، وفي حال تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يجري توحيد الإجازة معهما.
وفي سياق آخر، تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدارسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 11 يناير 2019 حتى السبت 18 يناير 2020.
فيما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 2 مايو 2020، والدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، والثانوية العامة يوم 6 يونيو 2020.
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