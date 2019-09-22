انتظام الدراسة في جميع مدارس الإسكندرية.. والمحافظ يشارك في الطابور المدرسي





وشارك الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، في الطابور المدرسي في مدرسة الخنساء الإعدادية التجريبية في منطقة سموحة.



وقال "قنصوة" إنه يتمنى عام دراسي سعيد لجميع الطلاب، مطالبهم بالاجتهاد في الدراسة حتى يصعدوا للكليات التي يتمنوها، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على خدمة أبنائها الطلاب.





وجاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ومدير إدارة شرق التعليمية.



ومن ناحيته قال وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، يوسف الديب، إن المديرية استعدت لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت القادم لباق المراحل الدراسية، عقب دخول الصفوف الأولى للمرحلة الإبتدائية يوم 11 سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم انتهاء كافة الإجراءات اللازمة، لاستقبال الطلاب.



وأوضح، أن جميع الكتب الدراسية وصلت المدارس، وأنه وجه تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، مؤكدًا في ذات الوقت على أهمية تفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له للاستفادة بما به من معارف ومعلومات من معلومات للطالب والمعلم وولي الأمر والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجي.



ولفت إلى أنه قد أعطى أوامره بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة فى مكان واضح بالمدرسة، توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفق القرار وزارى بشأن مجموعات التقوية، مؤكدًا عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.



محظورات



كما أنه حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.



42 مدرسة



وتحدث وكيل مديرية التربية والتعليم أن هناك 42 مدرسة جديدة بسعة ٧٦٦فصل، تدخل الخدمة لهذا العام الدراسي، لتخفيض الكثافات منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، وهي عشرة مدارس بإدارة المنتزه، عشرة ببرج العرب، سبعة مدارس بإدارة شرق، ستة مدارس بإدارة العامرية، خمسة مدارس بإدارة العجمي، ومدرستان بإدارة وسط ومدرستان بإدارة غرب.



مبادرة



وأضاف أنه سيتم تفعيل مبادرة محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه هي " إعادة تجميل الأسكندرية" مع بدء العام الدراسي، تجميل ميادين الإسكندرية وأسوار المدارس، لإعادة الرونق إلى شوارع وميادين الإسكندرية تزامنا مع بدء العام الدراسى الجديد.



وأنه على ضوء بدء العام الدراسي، لفت إلى أنه تم التعاون مع رؤساء الأحياء لتنظيف وتطهير المدارس من الداخل والخارج وتقليم الأشجار ورفع المخلفات وصناديق القمامة من أمام المدارس،ومع شركة نهضة مصر للنظافة بتكثيف أعمال النظافة أمام المدارس.



القوافل التعليمية



وأتبع انه وجه بتفعيل القوافل التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم لتجوب جميع الإدارات التعليمية، لكي تتابع الأفنية والطرقات والزجاج ودورات المياه والأسوار والمقاعد وحجرات الأنشطة والإضاءة وقاعات الدراسة،

وأكد على تفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة وجود فصول ذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم.

تدريبات



ومن ناحية أخرى قال "الديب"إنه تم تدريب المعلمين للمواد التى تدرس بالغة الإنجليزية لرفع الكفائة المهنية فى مواد التخصص مهارات اللغة الإنجليزية وتدريب المعلمون أولا من قبل وزارة التربية والتعليم ومنسقي الإسكندرية لمعلمي والمدارس الرسمي لغات ومديري المدارس الخاصة بالإسكندرية.



كما تدريب معلمي الصفوف الأولى رياض الأطفال ومعلمي الصفين الأول والثاني، أخصائي الصحافة والإعلام، تدريب أخصائي التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات والأقسام ومعلمي الحاسب الآلي وتدريب معلمي الرياضيات لغات وجاري تدريب كوادر بوزارة التربية والتعليم من خلال منسقي المديريات لتدريب المعلمين على منظومة التعليم الثانوى الجديدة.



أولى ثانوي



وأشار أنه تم الانتهاء من تدريب معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي، بعد أن أطلقت الوزارة برنامجًا جديدًا للمرحلة الثانوية لدعم جميع معلمي الصفين الأول والثاني الثانوي فى مجال التعليم والتربية، وتناول المحتوى التدريبي الجديد أشكالًا جديدة من التربية التي تدعم الطريقة الجديدة للتقييم مثل التعلم القائم على التحقيق وتوظيف تقنيات التعلم التكنولوجية، وربط المفاهيم بتطبيقات الحياة الحقيقيةللصفين الأول والثانى الثانوى على أن يجرى تدريب بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على مستوى الإدارات الثماني يومي الخميس ١٩والسبت ٢١من سبتمبر ٢٠١٩.



وأوضح بالنسبة لتوزيع الحاسب اللوحى (التابلت) للصف الأول الثانوى فسيتم طبقًا للخطة الزمنية التي تحددتها وزارة التربية والتعليم.



بدأ صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد، بجميع مدارس الإسكندرية، بجميع أنواعها، عقب بدء الصفوف الأولى الدراسة في يوم ١١سبتمبر.