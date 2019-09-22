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"الجزيرة" تكشف مفاجأة مدوية بشأن فيديوهات وصور التظاهرات "فيديو"

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:47 ص
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الجزيرة تكشف مفاجأة مدوية بشأن فيديوهات وصور التظاهرات فيديو
جانب من الفيديو
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نعيم يوسف
 
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بثت قناة "Extra News" مقطع فيديو من قناة الجزيرة تعترف فيه ببث صور ومقاطع فيديو قديمة ومفبركة في المظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمقاول الهارب محمد علي، للتظاهر ضد الدولة المصرية.

ويظهر في الفيديو، مذيعة قناة الجزيرة تقول على الهواء، إن مقاطع الفيديو تم تداولها بشكل واسع إلا أنهم اكشتفوا فيما بعد أنها قديمة ومفبركة ومن أبرزها الصورة التي تم تداولها لاحتفال جماهير الكرة المصرية في شهر يونيو الماضي.

وأشارت مذيعة قناة الجزيرة إلى أن الصورة الثانية تظهر احتفال الجماهير المصرية بتأهل المنتخب الوطني لمونديال "روسيا"، وأيضا الفيديو الذي قيل إنه لمظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحلة ولكن فيما بعد تبين أن الصوت تم تركيبه على الصورة وليست حقيقية.

هذا، وقامت القناة بالذهاب إلى المناطق التي قيل إنها شهدت مظاهرات ضد الدولة المصرية، وأثبتت أنها خالية من المظاهرات كما زعمت القناة القطرية، ومنها على سبيل المثال محافظة السويس.

الجدير بالذكر أن المقاول والفنان الهارب، وعناصر جماعة الإخوان المسلمين دعوا إلى التظاهر ضد الدولة المصرية، يوم الجمعة، بعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، إلا أن دعواتهم واجهت فشلا ذريعا، وعدم استجابة من المصريين.

وقامت عناصر الجماعة الإرهابية بتزوير مقاطع فيديو وصور ونشرها على أنها مظاهرات في العديد من المناطق المختلفة إلا أنه تم اكتشاف أنها مزيفة وغير حقيقية بالمرة.
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