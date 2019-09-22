شيراز تطلق "بيلا تشاو" الإيطالية باللغة العربية (فيديو)

وأكدت شيراز أنها أطلقت الكليب في السينما، لأنه أتى على شكل فيلم قصير، وتقصدت إطلاقه يوم ميلادها.

أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز أغنية وكليب أغنيتها الجديدة "بيلا تشاو" باللغة العربية في سينما لومول ضبية في لبنان.

كواليس تصوير الأغنية

أشارت شيراز إلى أنها "أرادت مكانا هادئا ليتم التركيز على التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته، والذي استغرق التحضير له حوالى 3 أشهر، والتصوير أخذ 5 أيام، كما نقلت صحيفة "سيدتي".





والأغنية من إخراج زياد خوري، وكتابة جويس عطالله، والموزع الموسيقي جان ماري رياشي.