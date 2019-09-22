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شيراز تطلق "بيلا تشاو" الإيطالية باللغة العربية (فيديو)

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
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شيراز تطلق بيلا تشاو الإيطالية باللغة العربية (فيديو)
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أطلقت الفنانة اللبنانية شيراز أغنية وكليب أغنيتها الجديدة "بيلا تشاو" باللغة العربية في سينما لومول ضبية في لبنان.

وأكدت شيراز أنها أطلقت الكليب في السينما، لأنه أتى على شكل فيلم قصير، وتقصدت إطلاقه يوم ميلادها.

كواليس تصوير الأغنية

أشارت شيراز إلى أنها "أرادت مكانا هادئا ليتم التركيز على التفاصيل الدقيقة التي حملها العمل في طياته، والذي استغرق التحضير له حوالى 3 أشهر، والتصوير أخذ 5 أيام، كما نقلت صحيفة "سيدتي".

والأغنية من إخراج زياد خوري، وكتابة جويس عطالله، والموزع الموسيقي جان ماري رياشي.

 "بيلا تشاو"

وأغنية "بيلا تشاو" هي أغنية شعبية إيطالية تم استخدامها كنشيد للمقاومة المناهضة للفاشية، واستُخدمت في جميع أنحاء العالم كترنيمة للحرية.

وانتشرت مرة أخرى مع عرض المسلسل الإسباني "لاكازا دي بابل" (La Casa De Papel)

عن شيراز 

باميلا سعادة المعروفة أيضًا بإسم الشهرة شيراز (ولدت: 19 سبتمبر 1983 )؛ مغنية وعارضة أزياء لبنانية، كانت قد مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض 2008 .


مسيرتها الفنية

أطلقت في عام 2010 أغنية لياليك، وتبعتها بألبوم يحمل نفس الاسم في 2011. عملت مع الفنان الايطالي آدام كلاي وأصدرت بالتعاون معه أغنيتها المنفردة "سهرت عيوني" في 2011. 

هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

وطرحت في مايو 2014 أغنيتها المنفردة أموت وانساك، من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم. تم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك وغنائها باللهجة المصرية.


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