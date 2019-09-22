شيراز تطلق "بيلا تشاو" الإيطالية باللغة العربية (فيديو)

وانتشرت مرة أخرى مع عرض المسلسل الإسباني "لاكازا دي بابل" (La Casa De Papel)
عن شيراز
باميلا سعادة المعروفة أيضًا بإسم الشهرة شيراز (ولدت: 19 سبتمبر 1983 )؛ مغنية وعارضة أزياء لبنانية، كانت قد مثلت لبنان في مسابقة ملكة جمال الأرض 2008 .
مسيرتها الفنية
أطلقت في عام 2010 أغنية لياليك، وتبعتها بألبوم يحمل نفس الاسم في 2011. عملت مع الفنان الايطالي آدام كلاي وأصدرت بالتعاون معه أغنيتها المنفردة "سهرت عيوني" في 2011.
هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.
وطرحت في مايو 2014 أغنيتها المنفردة أموت وانساك، من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم. تم تصوير الأغنية في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك وغنائها باللهجة المصرية.